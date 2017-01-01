26 NİSAN 2017
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İdlib'te sığınmacı kampına hava saldırısı! Çok sayıda sivil öldü

Suriye'nin İdlib kentinde bir sığınmacı kampına düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybeden çok sayıda sivil olduğu, onlarcasının da yaralandığı bildirildi

26 Nisan 2017 Çarşamba, 16:47:06 Güncelleme: 16:47:11 AA

Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinde bir sığınmacı kampı savaş uçağı tarafından vuruldu.

İdlib'in Maarat el-Numan beldesinin doğusunda bulunan kampa ulaşan AA muhabiri, hava saldırısında hayatını kaybeden siviller olduğunu, onlarcasının yaralandığını bildirdi.

İdlib'teki sivil savunma yetkilisi Hamid Kuteyni de AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Esed rejiminin savaş uçağı kampı 3 paraşütlü bombayla hedef aldı." dedi.

Kuteyni, sivil savunma ekiplerinin bölgeye hareket ettiğini söyledi.

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