Almanya'dan şimdi de 'Gümrük Birliği' çıkışı!

Almanya Ekonomi Bakanlığı'ndan Türkiye ile ilgili yeni bir açıklama yapıldı.
Bakanlık sözcüsü yaptığı açıklamada, Almanya'nın mevcut koşullarda Türkiye ile Gümrük Birliği anlaşmasını uzatılmasının mantıklı olup olmadığını AB'deki ortaklarıyla tartışılacağını söyledi.
Sözcü ayrıca Türkiye'ye karşı başka önlemleri de halen gözden geçirmekte olduklarını söyledi.
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YORUMLAR 22
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Misafir 2 dakika önceAlmanya gün gelecek Türkiye ye yalvaracaksın çok yakın...00
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Misafir 3 dakika öncebizim ordaki türkler ne yee yarıyor merak ediyorum 5 milyon Türk00
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Misafir 3 dakika öncePanik yok. Reis halleder. Zaten almanyayla aramızda ne olduysa köprüler ve yeni havaalanından sonra oldu.30