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Almanya'dan şimdi de 'Gümrük Birliği' çıkışı!

24 Temmuz 2017 Pazartesi, 13:04:57 Güncelleme: 13:16:36 HABERTURK.COM

Almanya Ekonomi Bakanlığı'ndan Türkiye ile ilgili yeni bir açıklama yapıldı.

Bakanlık sözcüsü yaptığı açıklamada, Almanya'nın mevcut koşullarda Türkiye ile Gümrük Birliği anlaşmasını uzatılmasının mantıklı olup olmadığını AB'deki ortaklarıyla tartışılacağını söyledi.

Sözcü ayrıca Türkiye'ye karşı başka önlemleri de halen gözden geçirmekte olduklarını söyledi.

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YORUMLAR 22
  • Misafir 2 dakika önce
    Almanya gün gelecek Türkiye ye yalvaracaksın çok yakın...
  • Misafir 3 dakika önce
    bizim ordaki türkler ne yee yarıyor merak ediyorum 5 milyon Türk
  • Misafir 3 dakika önce
    Panik yok. Reis halleder. Zaten almanyayla aramızda ne olduysa köprüler ve yeni havaalanından sonra oldu.
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