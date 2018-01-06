NASA, efsanevi Apollo astronotu ve NASA'nın ilk mekik komutanı olan John Young 87 yaşında hayatını kaybettiğini açıkladı. John Young 42 yıl NASA'da çalışarak en uzun görev yapmış ve uzaya 6 kez gitmiş tek astronottu. Efsanevi astronot Apollo 16 ile 21 Nisan 1972 tarihinde Ay'da yürüyüş gerçekleştirmişti.

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John Young

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