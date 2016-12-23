Cumhurbaşkanı Erdoğan: El Bab tamamlanmak üzere

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak Aliağa ilçesinde FSRU Projesi (Yüzer LNG Terminali/ Floating Storage and Regasification) açılış törenine katılım sağladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından notlar;

* Sevgili İzmirliler, kıymetli misafirler, kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Projelerin şehrimize ülkemize firmalarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Mühendisinden işçisine herkese teşekkür ederim. 6 ayda hizmete alınmış olmasını çok önemli görüyorum. Enerji alanında Türkiye hem tüketiminin artması, hem de geçiş güzergahında olması sebeiyle yeni projelere ihtiyaç duyan bir ülke.

'TÜRKİYE 8. SIRADA'

* Enerji talebi artacaktır. Büyüme hızımızla enerji tüketim oranımız aynı oranda artmıştır. Bu yılki enerji tüketimimiz 2002'den 2 kat daha fazla. Kendi kaynaklarımızı azami şekilde değerlendirirken, alternatif enerji kaynaklarını oluşturuyoruz. Doğalgaz en önemli enerji kaynağı. Elektriğin bir kısmı, ısınma ihtiyacımızı doğalgazla karşılıyoruz. Doğalgazda malesef dışa bağımlıyız. Kaynak çeşitliliğine gitmemiz şart. LNG önemli bu bakımdan. Türkiye 8. sırada yer alıyor. Daha sağlıklı kurmak için LNG yatırımlarına öncelik vermemiz gerekiyor.

'SİGORTAMIZ OLACAK'

* 10'da birine karşılık gelen arz imkanı sağlıyor. Günde 20 milyon LNG gönderme kapasitesi olan bu tesis ısınma amaçlı tüketim konusunda adeta sigortamız olacak. Sadece Aliağa değil, Karadeniz Akdeniz nerede sıkıntı varsa oraya gidecek. Tesislerini hizmete aldığımız Ege Gaz'a ilave yeni şirketin de çalışmalarının olduğunu biliyoruz.

* Yeni yatırım hazırlıklarını memnuniyetle karşıladığımı bilmenizi isterim. Bu işler aşkla sevdayla olur, aşkınız sevdanız derdiniz yoksa bunların hiçbiri olmaz. Hep birlikte bu projeleri daha da ileriye taşımakta kararlıyız. Dünyanın en büyük kuruluşlarına baktığımızda finans, bilişim ve enerji sektörlerini görüyoruz. İlk 10 ekonomiden biri olmak istiyorsak bu sektörlerde söz sahibi olmalıyız. Üretime dayalı sektörlerle baktığımızda birbirini destekleyen sektörler. Bizim petrol ve doğalgazımız olmayabilir. Biz Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmeye kararlıyız, inanıyoruz. Bizim genç insan gücümüz önemli. Ekonomide diğerleri insanın türevidir. Sermaye ve emek insanın türevidir. İnsan yoksa bunların hiçbiri yoktur. Birliğimizi beraberliğimizi ortaya koyarak bu hedefe ulaşabiliriz.

'SON 3 YILDA HER TÜRLÜ YOL DENENDİĞİ HALDE KALKINMA GÜNDEMİMİZDEN ASLA VAZGEÇMEDİK'

* Başarıda iki unsur vardır. İstikrar ve güven. Son zaamanlardaki saldırılar bunlara yöneliktir. Kalkınmadan uzaklaştırıp kısır gündemler için, bu oyunlara gelmeyeceğiz. Deşifre ettik. Son 3,5 yıldır kesintiriz bir şekilde sosyal çalkantıdan teröre her türlü yol denendi biz kalkınma gündememizden asla kopmadık.

* Cumhuriyet tarihinde 2 geçiş vardı. Biz 3 geçiş sığdırdık. Biri Fatih Sultan Mehmet, biri Marmaray, biri de Avrasya Tüneli. Bunlar dertli ve aşık olursanız yapabileceğiniz işlerdir. İş bilenin kılıç kuşananın. İstanbul'un iki yakasını 5. defa birbirine bağlamış olduk. Diğer bir konu İzmir'le İstanbul'u bağlamak onu da yaptık. Osman Gazi Köprüsü... Bir başka heyecan ve aşk duyduk. Tamamen bitince 3 saat. Zamanla yarışmak budur. Bu olmazsa hiçbir şeyin anlamı yok. Bu adımların gazetede okuyorum 'Arkadaşına çayı hazırla geliyorum, diyor. Şaka yapıyorsun diyor. Şaka yapmıyorum Avrasya Tüneli'ndeyim' diyor. Bu günleri de gördük.

'İNŞALLAH EL BAB NEREDEYSE TAMAMLANMAK ÜZERE'

* Bu terör belasını da toprağa gömeceğiz. Şu anda El Bab. Birileri kuru sıkı atıyor. Dünyayı biz mi kurtaracağız diyor. Dünyayı kurtarma derdi değil. Bomba düşünce Kilis'e nerede Ey Devlet, Hükümet diyorsun. Kilis'e atanı sorunca dünyayı biz mi kurtaracağız. Bunlar ne saf ya. Sabır sabır sabır anlamadılar. Sadece ülkemizde değil terörün üzerine orada da gideceğiz dedik. Hamdolsun hallolmak üzere. Orayı da hallettik.

'PAZARTESİ ILGAZ TÜNELİ DE AÇILACAK'

* Daha dün yatırım bedeli 4 milyon lira olan projelerden oluşan Sayın Bakanımız ve Başbakanımızla Ankara'da açılışını gerçekleştirdik. İnşallah pazartesi günü Kastamonu, Çankırı, Ilgaz Tüneli'nin açılışı yapılacak. Toplamda 13 kilometreye yakın. Dağları deldik ya. Ferhat olursan Şirin'e gidersin. Millet Şirin, bir Ferhat olduk Ferhat. Kış mevsiminde oralardan geçmek mümkün değildi. Bizi 2023'e taşıyacak olan bu projelerdir. Bir yandan terörle mücadeleyi sürdürürken kalkınma gündemimizi sıkı sıkıya takip edeceğiz.

* Türkiye'nin önünü kesmek isteyenlere inat, yatırımlarını devam ettiren tüm işadamlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Projelerin hayırlı olmasını diliyorum.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından notlar;

* Hepimizini saygılarımla selamlıyorum. İzmir'e Cumhurbaşkanım hoşgeldiniz. Bugün özel sektör eliyle başlattığımız iki dev projeyi hayata geçiriyoruz. Bir enerji politikası belirlemenin hedefi enerji arz güvenliğini sağlamaktır. Biz de ilk sıraya enerji arz güvenliğini ve çeşitlendirilmesini aldık. Özel sektörü hedefimize ortak ettik. Gerekli yasal altyapıyı oluşturduk.

* Hükümetimizin verdiği önemdir bugünkü açılış. Elektrik enerjisi kurulu gücümüzü 3 katına çıkardık. Yenilenebilen enerji kaynakları gücümüzü 3 kat artırarak 33 bin megavata yükseltttik. 2002'de 4 bin kilometre doğalgaz iletim dağıtım hattımız vardı, şimdi 125 bin. İl sayısı ise 78'e ulaşmış durumda. 2018'de artık doğalgaz olmayan il kalmadığı gibi ilçemizde kullanacak.

'AMACIMIZ TÜRKİYE'Yİ ENERJİ GEÇİŞ GÜZERGAHI HALİNE GETİRMEK'

* Doğalgazla uğraşan şirket sayısı 7'den 68'e çıkmıştır. 1 milyar metreküplük alanı depolayacak Tuz Gölü depolama alanının çalışmaları başladı. Yılbaşında 3'ünü hizmete alacağız. Silivri depolama tesisinin kapasitesi 2 katına çıkıyor. Baküt Tiflis Ceyhan hattı ile Azerbaycan Irak petrolünü ulaştırıyoruz. TANAP ve TAP'la Azeri gazını ülkemize buradan da Avrupa'ya ileteceğiz. Ekimde Türk Akımı projesini imzaladık. Şangay İşbirliği Örgütü Enerji Kulübü Başkanlığını gelecek sene biz yürüteceğiz.

'REKOR SÜREDE TAMAMLANDI'

* İki proje var. Birincisi Ege Gaz. Sıvılaştırılmış gaz depolama. Bugün kapasitesi yüzde 50 artırılıyor. 24 milyon metreküpe çıkarılıyor. Milli gaz ihtiyacımızın karşılanmasına önemli bir destek sağlayacak. Diğeri Etki Liman İşletmeleri tarafından 'Yüzer Sıvılaştırılmış Doğalgaz Tesisi ve Limanı'nı hizmete alıyoruz. 330 milyon yatırımla gerçekleştirilen, 6 ayda tamamlanan tesisle, rekor sürede tamamlanan bir tesis olma özelliğini taşıyor. Günlük 20 milyon gazlaştırma kapasitesi var. Hem iç hem de dış piyasaya destek mümkün olacak.

'TÜRKİYE'DE BİR İLK'

* Arz güvenliğinde sorun yaşanmamış olacak. Tehlikeli yük geçisini de azaltacak. İki projede ülkemiz için önemlidir. Hayırlı uğurlu olsun. Türkiye'de ilk defa yüzde bir sıvılaştırılmış doğalgaz tesisi ve limanı hizmete aldık. Doğalgaz üretiminde yaşanan mevsimsel dalgalanmalara karşı emniyet tedbiri olacak.

'DOĞU BATI, KUZEY GÜNEY EKSENİNDE TRANSİT HALE GELMEK İSTİYORUZ'

* Son dönemde enerji konusu ulusal güvenlik ve bağımsızlığın temel unsuru haline gelmiştir. Refah seviyesi artıkça artacağını biliyoruz. Rolün ve ülke konumunun farkındayız. Az önce Bakanım anlattı. Küresel gelişmelerle beklentileri de göz önünde bulundurarak yaptık. Kuzey Güney ekseninde Doğu Batı ekseninde transit hale getirmek hedefimizdir. Özel sektörde hizmet üreten bütün şirketlerin devlet politikalarında sundukları destekten dolayı teşekkür ederim. Bölgemizde yaşanan anlaşmazlıklarda enerji kaynaklarının kimler tarafından değerlendirileceği kavgası yatıyor.

* Küçük Menderes Havzası'nın Türkiye'ye çok büyük payı vardır. İzmir'e yapılan her yatırım Türkiye'ye yapılmış yatırımdır. 2011'de başlattığımız 35 İzmir 35 projemiz tüm hızıyla devam ediyor. Bu projeler İzmir'i Türkiye'nin İstanbul Ankara ve Antalya'ya bağlayacak ve zenginliğine zenginlik katacak. 2018'de muazzam projeleri, Sabuncubeli Tüneli'ni 2017'de hizmete alıyoruz. Konak Tüneli'ni hizmete aldık. İzmir'e en modern havalimanını 18 ayda kazandırdık. Çevreyolunu 71'den beri devam eden çevreyolunu bitirdik. Yeni ulaşım imkanlarına ihtiyaç var.

* İmiz Büyükşehir Belediyesi ile İZBAN'ı tamamladık. Torbalı'ya kadar uzattık. Proje çok, vaktinizi almak istemiyorum. Ankara İzmir YHT devam ediyor. Türkiye oyun kuran ülkelerin başında gelmeye devam edecek.

Bakan Albayrak'ın konuşmasından notlar;

* TANAP bunun yansıması. Türk Akımı projesi 3 kriterimizi de net bir şekilde karşılıyor. Türk Akımı ve TANAP'a nasıl bakıyorsak, Doğu Akdeniz gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınmasına da aynı şekilde bakıyoruz. Ayrıca, milli para ile ticaret yapmak için düğmeye bastık. Sayın Başbakanımız ile son Rusya ziyaretinde bunun ilk adımı olarak gaz ticaretine de milli paraya geçiş için mutabık kaldık. Sayın Cumhurbaşkanım, kararlı duruş birilerini rahatsız etse de sizin liderliğinizde hedeflere kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz.



* Bununla yetinmiyoruz. Buna ilaveten, bu kez BOTAŞ'ın günlük 20 milyon metreküp kapasiteye sahip ikinci yüzer LNG projesi için düğmeye bastık. Yeni yatırımlarla sisteme verilebilen LNG kapasitesi günlük 107 milyon metreküpe çıkacak. Bu, iki yıllık yatırımın ardından (LNG kapasitesinde) 3 katından fazlası bir artış anlamına geliyor. Sadece 2016'da attığımız adımlarla LNG kapasitesini yüzde 90'lık bir artışla 34 milyon metreküpten 64 milyon metreküpe yükselttik.

* Yerli ve milli için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu tesislerin sektörümüz için hayırlı olmasını temenni ederim.