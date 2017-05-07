Bu yatların haftalık kirası bir villa parası

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Misafirlerinin Avrupa'nın çeşitli ülkeleri ile İsrail ve ABD'den olduğunu belirten Demirtaş, "Her ulustan her milletten gelen misafirlerimize unutamayacakları bir tatil imkanı sunuyoruz. Bizimle tatile çıkan misafirlerimizin deniz üzerinde neye ihtiyacı olacaksa biz onu bulunuyoruz çünkü bizde 'hayır' ve 'yok' kelimesine yer yok. Evin rahatlığını, konforunu ve daha fazlasını biz burada misafirlerimize sunuyoruz." dedi.