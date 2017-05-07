İŞ-YAŞAM

Bu yatların haftalık kirası bir villa parası

07 Mayıs 2017 Pazar, 14:59:10

Marmaris'teki yat fuarında ziyaretçilerin beğenisine sunulan lüks yatlar, villa fiyatını bulan bir haftalık kiralama bedeliyle dikkati çekiyor

  • 1 Bu yatların haftalık kirası bir villa parası
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    Muğla'nın Marmaris ilçesindeki yat fuarında ziyaretçilerin beğenisine sunulan lüks motor yatlarla bir hafta tatil yapmak isteyenlerin ödeyeceği kira, 30 bin ile 200 bin avro arasında değişiyor.

  • 2 Bu yatların haftalık kirası bir villa parası
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    İlçede bu yıl 36'ncısı düzenlenen "Marmaris Yacht Charter Show Fuarı"nda çok sayıda gulet ve motor yat tanıtıldı. Büyüklüğü ve barındırdıkları konforla dikkati çeken lüks yatlar, yurt içi ve yurt dışından gelen acente yetkililerinden de büyük ilgi gördü.

  • 3 Bu yatların haftalık kirası bir villa parası
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    Fuarda ilgi çeken lüks yatlar, çok sayıda misafir ağırladı. Fuardaki birçok yatın bir haftalık kiralama bedeli ile bir villa satın alınabileceğini öğrenen vatandaşlar, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

  • 4 Bu yatların haftalık kirası bir villa parası
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    "Değeri 5 milyon, haftalık kirası 100 bin avro"

    Fuarda bulunan Sean Lion II Jersey isimli yatın kaptanı Soner Demirtaş, sezonun başlamasıyla hem charter hem de özel olarak hizmet verdiklerini söyledi.

  • 5 Bu yatların haftalık kirası bir villa parası
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    Misafirlerinin Avrupa'nın çeşitli ülkeleri ile İsrail ve ABD'den olduğunu belirten Demirtaş, "Her ulustan her milletten gelen misafirlerimize unutamayacakları bir tatil imkanı sunuyoruz. Bizimle tatile çıkan misafirlerimizin deniz üzerinde neye ihtiyacı olacaksa biz onu bulunuyoruz çünkü bizde 'hayır' ve 'yok' kelimesine yer yok. Evin rahatlığını, konforunu ve daha fazlasını biz burada misafirlerimize sunuyoruz." dedi.

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