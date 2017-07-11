Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Tahran’da Türk Ticaret Merkezi’nin açılışında, Türkiye’nin Katar’a gönderdiği ürünlerle ilgili yapılan eleştirilere yanıt verdi.

Zeybekci, Türkiye’nin Katar’a yardım değil ihracat yaptığını vurgulayarak, " Türkiye yardım yapmıyor. Parasını aldığımız bir ihracat yapıyoruz. Şu an itibarıyla yaklaşık 200 kargo uçağıyla yapmış olduğumuz belki dünyadaki ticari taşımacılık anlamındaki en büyük operasyonu yaptık." dedi.

Katar'a gıda yardımı taşıyan uçak

KATAR TERÖRİST ÜLKE DEĞİL

Habertürk Gazetesi'nden Fevzi Çakır'ın haberine göre; Katar’a 15 bin tonu geçen bir ihracat yapıldığını kaydeden Zeybekci, "20 milyon doların üzerinde bir gelir elde edildi. Ekonomi Bakanı olarak değil kişi olarak, Nihat Zeybekci olarak 'Katar bir terörist ülke değildir' diyorum.” diye konuştu.

Zeybekci, İran ile yapılan Tercihli Ticaret Anlaşması (TTA) kapsamında olan 265 ürüne 120 ürünün daha eklendiğini de söyledi. Zeybekci eklenen ürünlerin iki ülke için de 60’ar adet olduğunu belirtti. Perşembe günü İstanbul’da Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) 6 aylık değerlendirme toplantısını yapacaklarını belirten Zeybekci, Eximbank’ın 2017 yılı sonu itibarıyla kredi hacminin 40 milyar doları aşacağını ifade etti.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci (solda) ve İran İletişim ve Enformasyon Teknolojileri Bakanı Mahmud Vaizi (sağda)

İTHALAT DEMOKLESİN KILICI GİBİ SALLANACAK

Zeybekci, gıda enflasyonu konusunda, "Otomatik bir sistem getirmeye çalışıyoruz. Türkiye’deki fiyatlar yurtdışındaki fiyatlardan bağımsız bir şekilde alıp başını gitmemeli. İthalatın hızlı bir şekilde devreye girebilmesi Demokles’in kılıcı gibi fiyatın üzerinde sallanacaktır. Belirli bir seviyenin üzerinde o kılıç gereğini yapacaktır". diye konuştu.

Zeybekci, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi hakkında da açıklamalarda bulunarak, "Gümrük Birliği güncellendiğinde 5 yıl içinde dış ticaret hacmimiz 300 milyar dolara çıkacak." ifadesini kullandı.