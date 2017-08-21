memur zammı 2018
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Memur zammı 2018 - Son Dakika Memur maaş zammı

İşte hükümetin memurlara son teklifi!

Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu memur zamlarıyla ilgili açıklama yaptı ve ilk verdikleri teklifi yükselttiklerini açıkladı. Hükümetin son teklifi 2018 için yüzde 3.5+3.5, 2019 için ise yüzde 4+5. Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise konuyu değerlendirdikten sonra kamuoyuna yeni bir teklif sunacaklarını ifade etti

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 14:14:42 Güncelleme: 14:55:10

Memur zamları için toplu sözleşme görüşmelerinin sona ermesinin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu memur zamlarıyla ilgili açıklama yaptı. 

Bakan Sarıeroğlu, memur zamlarıyla ilgili, "2018 yılı için ilk ve ikinci altı ay için yüzde 3.5, 2019 altı ay için yüzde 4 ikinci altı ay için yüzde 5 olarak son teklifimiz verdik" dedi. 

Hükümetin ilk teklifi 2018 ilk ve ikinci altı ay için yüzde 3, 2019 ilk ve ikinci altı ay için de yüzde 3 şeklindeydi. 

SENDİKADAN AÇIKLAMA

Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, şunları söyledi: 

"İlk teklife 'bu teklife kapalıyız' diyerek tepkimizi ortaya koymuştuk. Yorucu bir süreç yaşadık. Kamuda 3.2 milyon çalışan ve 1.9 milyon emekli bu süreci çok yakından izliyor. Kamu sorun çözmek yerine sorun üretiyor. Bize önerilen teklif, elimize kalemi veriyo ama içine mürekkebi koymuyor. Teklifi adaletin kapısını aralıyor ama kalkınmanın aralamıyor.

Biz de bir adım atacağız şüphesiz. Bütün reflekslerimizi eksiksiz yansıttık. Konuyu konfederasyonumuzda değerlendirecek ve kamuoyuna ayrıca bir teklif sunacağız. 

Bir noktaya yaklaşıyoruz ama bir noktaya varmak için daha süremiz var. Bizim amacımız üzüm yemek, biz bu ülkenin sevdalısıyız.

Çok kısa saatler içerisinde teklifimizi açıklayacağız.

 

 

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