TEKNOLOJİ HABERLERİ
23 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
TEKNOLOJİ

Twitter'dan son dakika bildirimi

21 Mart 2016 Pazartesi, 09:58:52

Dünyadan en son haberleri alabilmek için sosyal ağları kullanmak en iyi çözüm oluyor. Ancak sosyal medyada olaylar o kadar hızlı gelişiyor ki, önemli haberler gözden kaçırılabiliyor

  • 1
    1 | 108

    Twitter en önemli haberleri kullanıcılara bildirim yoluyla ulaştırmayı amaçlıyor.

  • 2
    2 | 108

    Twitter, sistem tam anlamıyla hazır olduğunda tüm kullanıcılara bildirim göndermeyi hedefliyor.

  • 3
    3 | 108

    Gönderilen bildirimlerin kullanıcıların ilgi alanlarına ve bulundukları konuma göre değişiklik göstereceği ifade ediliyor.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 1
Kalan karakter : 300