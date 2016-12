86 | 108

Microblog sitesi Twitter, geçtiğimiz yıllar içerisinde haber avcıları için vazgeçilmez bir hazineye dönüşmüş durumdaydı ancak yeni bir araştırma, haber organizasyonları ve internet sitesi arasındaki haber alışverişinde ciddi bir düşüş göstermekte. Araştırmayı yapan sosyal analitik firması Parse.ly tarafından söylenene göre her haber yayını için 8 tweet, her tweet için 3 tıklama ve her orijinal tweet için 0.7 retweet söz konusu. Tabii ki bu oranlar ortalamayı belirtmekte ve farklı haber organizasyonları için farklılıklar söz konusu.