Buna göre bir kullanıcı adını belirtmek için kullanılan artık gelenekselleşmiş @ sembolünün ilgili kullanıcıya verilen yanıtlarda ortadan kalkmasıyla kullanıcı adlarının artık karakter sınırlandırmasına takılmaması hedefleniyordu. Bir hayli olumsuz bir tepki alan bu güncelleme sonunda geri çekilmiş gibi görünüyor.
Diğer yandan benzer bir hamlenin geçtiğimiz Mayıs ayında da yapıldığını düşünürsek Twitter'ın bu tarz bir değişikliği yakında kalıcı olarak getirmesi de pek sürpriz olmayacak. Facebook, kullanıcıların sosyal ağdaki anılarını hatırlatan "Tarihte Bugün" özelliğinin rakip sosyal medya platformu Twitter'da bir karşılığı bulunmuyor.
Uygulamayı indirip Twitter hesabınızla oturum açmanızın ardından geçtiğimiz yıldan dokuz yıl öncesine kadar giden bir yıllık aralıklarda bugün ne paylaştığınızı görmeniz mümkün olacak. Geçmiş yıllarda içinde bulunduğunuz gün dışında diğer günlerde ne paylaştığınızı görme gibi bir olanağa sahip olmasanız da, bir yıldan dokuz yıla kadar o gün ne hakkında tweet'lediğini görmek bile birçok kullanıcıyı bir hayli memnun edecektir.
Ancak, Vine ile yaşadığı acı deneyimden sonra video servislerine daha fazla özen göstermesi gerektiği dersini alan Twitter şimdi video oyun dünyasının merakla beklediği bir etkinliği canlı yayınlama kararı aldı. 1 Aralık akşamı düzenlenecek Game Awards ödül törenini Twitter üzerinden canlı yayınlamak için ödül organizasyonu ile anlaşan Twiter, canlı yayın sırasında izleyicilerin yorum yapmasına ve sorular sormasına da imkan tanıyacak.
Ödül töreni sırasında sadece ödüller dağıtılmayacak, video oyun dünyasında büyük yankı uyandırması beklenen yeni oyunların da ilk tanıtımları yapılacak. Bu açıdan da söz konusu etkinlik tüm dünyada oyun severlerin büyük ilgisini çekecek. Ödül törenleri, spor karşılaşmalarının veya politik münazara yayınlarının aksine, organizasyon ile yoğun işbirliği içinde aktif olarak yönetilmesi gereken bir eğlence yayını olarak görülüyor.
Spor karşılaşmaları veya politik yayınların aksine, çok sayıda farklı kameradan ve yönetmenin seçimine göre alınacak görüntülerin canlı olarak işlenerek seyircilere bir şov kıvamında aktarılması gerekiyor. Bu da canlı tv yayıncılığında uzman bir ekip gerektiriyor. Twitter'ın bu yayını başararak izleyicilerini eğlendirmeyi başarması halinde benzer şovlar için dünya çapındaki çoğu insanın pratik tercihinin Twitter olması bekleniyor.
Telefonunuzdaki yeni yıldırım (lightning) işareti ikonuna dokunarak artık önemli “Anlar”ın bir listesini görebiliyorsunuz. Gelelim detaylarına: “An”a tıkladığınız zaman, başlık ve açıklamanın olduğu bir giriş bölümüne yönlendiriliyorsunuz. Ekranı kaydırarak hikayelerin tam ortasına daldığınızda; burada büyük resimler, otomatik yürütülen videolar, Vinelar ve GIFler var. Tek bir dokunuşla Tweet’lerin tamamını görebilir, sonrasında Tweet’leri favorilerinize ekleyebilirsiniz, Retweet’leyebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.
Twitter bu iki platform arasındaki bağı pekiştirmek istemiş olacak ki, kullanıcılarına artık Periscope hesabını Twitter profili üzerinden görüntüleme imkanı sunuyor. Facebook'un canlı yayın sunması, Instagram ve Snapchat gibi rakip sosyal mecraların güncellemelerinden sonra popüleritesi azalan Periscope, bakalım yeni özellikle tekrar popülerliğini artırabilecek mi?
TheNextWeb'in haberine göre bu sayede Periscope üzerinden yayında olduğunuzda Twitter profilinizin alt kısmında da küçük kırmızı bir ikon çıkıyor ve bununla birlikte Periscope üzerinde aktif olduğunuzu tüm takipçilerinizin görmesini sağlıyor! Bu özelliği aktif hale getirmeniz çok basit! Tek yapmanız gereken profili düzenle adlı sekmeye tıklayıp, Periscope profilimi göster seçeneğini aktif hale getirmek. Bu kadar basit.
Twitter, trendler hakkında daha fazla bilgi sağlayabilmek için yeni bir yol deniyor. Örneğin Basketbol oyuncusu Ben Simmons ile ilgili tweetlere "ayağını sakatladı" gibi küçük bir bilgi eklenmiş. Yani bir konunun neden trend olduğunu anlamak, artık çok daha kolay olabilir. Twitter yaptığı açıklamada, "Moments'ın sunduğu içerikle farklı deneyler yapıyoruz. Bu sayede trend olan konularla ilgili daha fazla bilgi paylaşabiliyoruz. Konu ile alakalı bir Moment bulduğumuzda bu Moments'ın başlığını trendin açıklamasına yazabiliyoruz. Tabi neyin trend olduğuna tamamen algoritmalar karar veriyor" diyor.
Kısacası Twitter, bir trenddeki tweet'lerin konusunu daha iyi anlamımızı sağlayan bir sistem oluşturmuş gibi görünüyor. Artık bir trendin alt başlığında ne olup bittiğini daha iyi anlamamızı sağlayan küçük bir alt başlık olacak. Twitter tarafından yayınlanan yeni bir güncelleme platformun mobil uygulamasına "I don't like this Tweet" ("Bu Tweet'ten hoşlanmıyorum") adı verilen yeni bir geri bildirim aracı getiriyor. Söz konusu yeni aracın kullanıcıların zaman çizgisinde gösterilen tweet'lerin niteliğine dair önemli bir geliştirme sağlaması bekleniyor.
Twitter'ın kullanıcılara daha da kişiselleştirilmiş tweet'ler sunma çabasının bir parçası olan bu yenilikle birlikte kullanıcılar daha az görmeyi tercih ettikleri içerik türlerini işaretleyebilecekler. Buna özel geliştirilen bir tuş da elbette bu anlamda en etkili yol olarak görülüyor. "Bu Tweet'ten hoşlanmıyorum" tuşunun platformun "zenginleştirilmiş zaman çizgisi" özelliğine giden yolda bir sonraki adım olarak değerlendirilebilir. Söz konusu özellik sayesinde Twitter, algoritmik açıdan seçilen tweet'lerin varlığının daha yüksek bir doğruluk sunmasını hedefliyor.
Twitter, mobil reklam ekonomisinin en kazançlı isimlerinden biri olarak betimleniyor. Servis, piyasada rekabet içerisinde olduğu sosyal medya ağlarından farklı olduğu bu özelliğini geliştirmeyi planlıyor. Twitter; reklamverenlerin üçüncü parti uygulamalarla oluşturulacak ortaklık ağıyla site bünyesindeki reklam kampanyalarını arttırmalarına odaklanacak.
Twitter'ın reklamverenlerin reklam kampanyalarını arttırmalarına yönelik çözümü, site bünyesindeki yerli reklamların artış göstermesine olanak tanıyacak. Twitter'ın mobil uygulaması üzerinde artış gösterecek reklamlar, site üzerinden yayınlanan canlı yayınlarda da yer alacak. Twitter kullanıcıların daha fazla reklamlarla muhattap olması ile sonuçlanacak çözümün, kurumsal şirketlerle Twitter arasındaki ilişkileri geliştirmesi beklenecek.
Son dönem bazında; Facebook, Instagram, Snapchat gibi uygulamalar arasındaki rekabette geride kalmaya başlayan Twitter'ın son çözümünün şirkete oldukça büyük bir katkı yapacağı ifade ediliyor. Mashable'da yer alan habere göre Twitter'ın son çözümü ile 800 milyondan fazla kullanıcı potansiyeline ulaşması bekleniyor.
Twitter’dan yenilik: Fotoğraf, video, GIF, anket ve alıntı 140 karakterden sayılmayacak. Twitter bugünden itibaren bir değişikliğe gidiyor. Artık tweet atarken eklediğiniz fotoğraf, GIF, video, anket veya bir alıntı, 140 karakter sayısından düşmeyecek. Böylelikle kullanıcılar daha fazla içerik paylaşabilecek. Twitter bu yeniliği işte bu tweet ile duyurdu. Twitter mayıs ayında yaptığı duyuruda tweetleri sadeleştirmek için bazı değişikliklere gideceğini açıklamıştı.
Twitter ayrıca, tweetlere atılan yanıtlara ilişkin ileride başlayacak olan değişikliklere ilişkin de denemeler yapıldığı kaydedildi. Test edilen değişiklikler arasında, atılan yanıt tweet’lerinde @isim bölümünün 140 karakterden sayılmaması yer alıyor. Değişiklikler herkese açık hale geldiğinde tweetlere attığınız yanıtlar, fotoğrafta belirtildiği gibi görünecek.
• Medya görselleri, anket ve alıntı Tweet gibi ekleri Tweet’lere yerleştirildiğinde, bu ekler artık Tweet’lerin karakter sınırında yer almayacak.
• Profil ismi yani ‘@kullanıcıadı’ artık 140 karakter içinde sayılmayacak
• Önceki zamanlarda atılan ve alıntılanan tweetler 140 karakter içinde sayılmayacak.
Twitter, uygulama üzerinden kullanıcıların mesajlaşma bölümü olan Direct Message (DM)'a "görüldü" çözümünü getirdi. Kullanıcılar birbirleri ile mesajlaşmaları sırasında, karşı taraftaki alıcıya gönderdikleri ileti okunursa, mesajın görüldüğüne dair ibare kullanıcılara aktarılacak. Twitter; Facebook Messenger, WhatsApp, iMessage gibi platformlardan farklı olarak "görüldü" ibaresinin mesajlaşma tercihlerinde yer alıp almamasını kullanıcılara bırakacak.
Bu şekilde kullanıcıların kişiselleştirilmiş uygulama deneyimlerini arttırmalarına odaklanacak Twitter, "görüldü" ifadesinin kullanımını kullanıcı tercihine bırakacak. Kullanıcıların son güncelleme ile birlikte gelecek özelliğe otomatik olarak sahip olacakları özelliği, "Ayarlar" bölümünden pasif hale getirebilecekler. Twitter, "görüldü" ibaresine ek olarak DM özelliğine başka özelliklerde ekleme yoluna gidiyor. Kullanıcılar DM üzerinden web linklemelerini karşı tarafa gönderebilecekler.
Twitter'ın daha etkili bir uygulama deneyimi sunmak adına yaptığı girişimin, piyasadaki rekabette yer alan rakipleri Facebook, Instagram, Snapchat gibi uygulamaların yeni çözümleri ile doğrudan orantılı olduğu belirtiliyor. Nitekim, Facebook son dönemdeki yenilikleri ile video ağırlıklı bir uygulama deneyimi sunacağını belirtirken, Instagram "Zoom" ve Snapchat ile özdeşleşen "Hikayeler" özelliğini uygulamaya getirmişti.
New York Times tarafından yapılan habere göre Twitter Apple TV platformu için yapacağı yatırımlar için Apple'la kontak haline geçti. Pek çok akıllı televizyon üzerinde uzun zamandır var olan sosyal medya seçeneklerinin Apple TV'ye gelmiş olması geç bir hamle gibi görünüyor diyebilir. Ancak Twitter'ın kendi uygulumasının yanı sıra farklı amaçları da var gibi görünüyor. Twitter desteği için geriye dönük herhangi bir hamle görülmeyecek gibi. Son çalışmalar Apple'ın platformdaki son ürünü 4. nesil Apple TV için olduğu söyleniyor.
Zira tvOS işletim sistemiyle uygulama bazında genişletilebilen tek ürün de 4. Apple TV'iydi. Ülkemizde ilgi görmemesine rağmen pek çok ülke tarafından merakla takip edilen Amerika Ulusal Futbol Ligi canlı yayın haklarına kısıtlı olarak sahip olan Twitter'ın NFL maçlarını da konsol üzerinden canlı yayınlama fikri olduğu açıklandı. Twitter’a reklam vermek isteyen şirketler, kullanıcıların Twitter’da çekeceği fotoğraf ve videolara ekleyebilecekleri çıkartma paketleri seçebiliyor.
Snapchat kullanıcılarına tanıdık gelecek bu özellik, Twitter’a yaklaşık iki ay önce eklendi. Reklam verenler tek seferde 4 veya 8 çıkartmalık paketler seçebiliyor. Çıkartmaların tasarımlarını şirketler belirliyor. Reklam verenler tek seferde 4 veya 8 çıkartmalık paketler seçebiliyor. Son dönemde arayüzünde değişiklikler yaparak kullanıcı deneyim noktasında daha verimli olmayı amaç edenin Twitter'ın gece modu da kullanıcılardan tam not almıştı. İlk başlarda sadece Android için duyurulan ''Night Mode" opsiyonunun iOS için de sunulacağı duyuruldu.
Gece moduyla birlikte alışagelmiş beyaz temasının yerine siyah ana renge dönerek göz yorulmalarının engelleneceği öngören yeni Twitter versiyonun gayet hoş göründüğü söylemekte fayda var. Android işletim sistemli cihazlar üzerinde gece modunu aktif etmek için manuel işlem yapmanız gerekirken bunun iOS platformundaki karşılığının nasıl olacağı belirsizliğini koruyor.Zira iOS için zaten mevcut bir Night Shift özelliği mevcut.
Halihazırda böyle bir uyguluma varken kullanıcıların gece moduna olan ilgisi nasıl olur bilinmez ancak Facebook, Instagram, Tumblr vb. sosyal mecraların yaptığı yeniliklerle birlikte Twitter'ın yerini sağlama olması şuan için mutlak şart gibi görünüyor. İngilizcede "tweetstorm" olarak da adlandırılan, arka arkaya ve hatta bazen numaralandırılarak bir konu üzerinde atılan çok sayıda tweet'ler aslında uzun bir tek mesaj olarak düşünülüyor.
Temelde Twitter'ın karaker sınırlandırmasının yol açtığı bu seri tweet'ler artık Storm It adlı bir program sayesinde çok daha rahat bir biçimde paylaşılabilecek. Bu seri tweet'ler için böyle bir kolaylığın sunulması aslında oldukça önemli. Zira hızlı bir biçimde arka arka onlarca tweet paylaşmak yorucu olabiliyor. Anlatacak çok şeyi olan kullanıcılar için Storm It, hazırladığınız bu uzun mesajı alıyor ve onu 140 karakterden daha az parçalara ayırıyor.
Bu da en azından sizin bütün mesajınızı ayrı ayrı tweet'lere yazmak yerine hepsini tek bir parça halinde yazmanıza ve bunları otomatik olarak tweet'lere ayrılmış biçimde paylaşmanıza yardımcı oluyor. Storm It üzerinden ayrıca her bir tweet'i de bir bütünlük sağlamak için numaralandırmanız mümkün.
Twitter bunu azaltmak için siyah tonlarının hakim olduğu Night Mode’u devreye soktu. İlk olarak beta kullanıcılarına sunulan Twitter night mode, şimdi ise kademeli olarak diğer tüm Android kullanıcılarına sunulmaya başlandı. Twitter night mode özelliğini kullanmak için uygulamayı sürekli güncel tutmanız gerekiyor. Eğer bu özellik size de sunulmuş ise; Twitter uygulamasının ayarlar bölümünden “Night Mode” seçeneğini aktif hale getirebilirsiniz.
Bu özellik ayarlar bölümünde görünmüyorsa Twitter’ın yeni güncellemelerini beklemekten başka seçeneğinz yok. Sosyal medya uygulamalarının kullanıcılar arasındaki mesajlaşma konusuna getirdiği yenilikler furyasına son olarak Twitter katıldı. Twitter'ın bugün içerisinde duyurduğu özellik ile birlikte paylaşılan fotoğraflara sticker eklemek mümkün hale geliyor.
Paylaşılan fotoğraflara sticker ekleme özelliği getiren Twitter, diyez (#) ile yapılan yorumlar sayesinde site içi aramaya olanak sağlayacak. Önümüzdeki hafta Android ve iOS platformuna sunulacak olan özellik, eklenilen fotoğrafın altındaki emoji ikonuna basıldığında açılan listeden herhangi bir sticker'ı seçip fotoğraf üzerine uygulamaya olanak sağlıyor. Eklenilen sticker'lar akıllı telefonlardan alışık olduğumuz büyütme - küçültme hareketleriyle şekillendirilebiliyor ve birden fazla olarak kullanılabiliyor.
Twitter kanadından yapılan açıklama, akıllı telefonlarda kullanılan tüm sticker'ların destekleneceği yönünde. Herhangi bir sticker ile paylaşılan fotoğraf ise eklenen sticker'a göre kategorize ediliyor ve listeleniyor. Twitter'ın hashtag sistemi ile aynı mantıkta çalışan sticker'lar, üzerine basıldığında aynı sticker ile paylaşılan diğer fotoğrafı gösteriyor olacak.
Twitter'ın yeni uygulaması Twitter Engage, özellikle "fenomenlerin" ve markaların takipçileri ile iletişime geçmelerini (#engage) sağlamayı amaçlıyor. Uygulama, şu anda pek çok ülkede indirilebilir durumda. Engage'in bir zaman çizgisi bulunmuyor ve standart görüntü yerine, Twitter aktiviteniz hakkında gerçek zamanlı bilgiler sunuluyor. Tweet'leri takip edebiliyor, kaç kişinin sizi retweet ettiğini, kaç kişinin sizi takip ettiğini ve diğer pek çok istatistiği görebiliyorsunuz.
Geçtiğimiz günlerde 140 karakter sınırını esneten Twitter, şimdi de kullanıcıların 140 saniyelik videoları paylaşabileceğini duyurdu. Twitter, fotoğraf, video, link, etiket, anket ve mention’ları karakter hesaplamasına dahil etmeyeceğini duyurmuştu. Kısa sürede bir yeniliği daha devreye sokan Twitter, kullanıcıların 140 saniyelik video paylaşabileceğini açıkladı.
Twitter’ın video sınırı önceden 30 saniyeydi. Twitter’ın bu yeniliği Vine için de geçerli olacak. Kullanıcılar normalde altı saniye olan Vine videolarını 140 saniyeye çıkarabilecek. Twitter’dan yapılan açıklamada bazı kuruluşların 10 dakikalık profesyonel videoları paylaşabileceğini de duyurdu. Önceden kurumsal hesaplardan bu uzunlukta video paylaşımı yapılamıyordu.
Yeni bir tweet başlatacağınızda, düzenli fotoğraf ve video düğmelerinin yanındaki "canlı" düğmesine dokunabilirsiniz. Bu düğme Twitter uygulamasını bırakmadan 'canlı' düğmesine dokunarak hemen canlı yayına başlamanızı sağlayacak ve ayrıca Periscope başlatma sorunundan kurtaracak. Yayınınız tamamlandıktan sonra tweet olarak Twitter profil içinde gömülü olacak.
Bu özellik geçen ay Android kullanıcıları için test edildi ve şimdi herkes için yayınlanıyor. Mart 2015’den itibaren Twitter’ın olan Periscope ile şimdiye kadar 200 milyonun üzerinde canlı yayın yapıldı. Twitter, geçtiğimiz günlerde kendi tweet'lerinizi retweet edebilme özelliği kullanıma sunmuştu.
Twitter, sonunda çoğu kullanıcının isteğine kulak vererek yeni özelliğini kullanıma sundu. Önceden yazdığınız bir tweet'le alakalı bir gelişme olduğunda o tweet'inizi tekrar ön plana çıkarmak için ya kendi tweet'inize cevap yazıyordunuz, ya da son çare olarak ekran görüntüsü alıyordunuz. İşte tüm bunlarla uğraşmayın diye artık Twitter'da kendi tweet'lerinizi retweet edebilme özelliği kullanıma sunuldu. Kendi resmi hesabı üzerinden de açıklama yapan Twitter'ın bu yeni özelliğini kullanmanız için bir şey yapmanıza gerek yok.
Twitter, en son, kullanıcılarını bir süredir beklenilen yeni materyal tasarımına kavuşturmuştu. Sosyal medya devi Twitter, bir süredir beklenilen materyal tasarıma son yapılan güncelleme ile kavuştu. Android kullanıcıları için son güncelleme ile materyal arayüze sahip olan Twitter, yaklaşık 2 aydır bu tasarımı Alpha sürümlerinde deniyordu.
Farklı bir görünümle gelen Twitter'da sürükleme işleminde görünmez olan üst menü ile daha akıcı bir ekran görüntüsü sunuyor. Ana ekranı sağa veya sola kaydırarak profil hesabınıza, bildirimlere kolayca ulaşabiliyorsunuz. Popüler sosyal medya uygulaması Twitter, Youtube ve Facebook'un ardından, 360 derece video özelliğini uygulama bünyesinde kullanmaya hazırlanıyor.
Twitter'ın 360 derece video özelliği hem masaüstü hem de mobil cihazlarda kullanıcılar tarafından işlev görebilecek. Twitter'ın söz konusu özelliğe geçişini ise ABD merkezli kullanıcılara yönelik olmak üzere özel bir nedeni bağlı olduğu belirtiliyor. Twitter'ın uygulamayı, yarın TSİ ile 04.00'da Golden State Warriors-Cleveland Cavaliers arasında oynanacak NBA Finalleri ilk maçında başlatmak istediği The Next Web'deki haberde yer aldı.
360 derece videonun yakın bir gelecekte sosyal medya uygulamaları için vazgeçilmez bir dinamik olacağını ifade edebiliriz. Twitter üzerinden yapılan duyuruda, kullanıcıların Twitter'da mesaj göndermenin ötesinde birçok uygulamaya erişebildiği kaydedilerek, bunun karakter sıkıntısına yol açtığı belirtildi.
Bu sorunun ortadan kaldırılması için artık mesajlara eklenen fotoğraf, video ve benzeri eklentiler ile hashtag ve yanıt mesajlarındaki isimlerin 140 karakterden düşmeyeceği vurgulanan açıklamada, kullanıcıların daha önce gönderdikleri tweetleri de retweet etmelerine ve aynı tweetleri alıntılamalarına imkan verileceği ifade edildi.
Bu özelliklerle kullanıcıların 140 karakteri daha özgürce kullanabilecekleri ve kullanım kolaylığına kavuşacakları belirtildi. Açıklamada, önceki tweetlerini retweet etme ve alıntılama imkanıyla kullanıcılara, "hakettiği değeri görememiş" paylaşımları yeniden gündeme getirme imkanı sunulacağı dile getirildi. Bu değişikliklerin hayata geçeceği tarih verilmezken, özellikle uygulama geliştiricilerin bu değişikliklere hazır olmasının kullanım kolaylığı sağlayacağı ifade edildi.
Gece modu, mobil platformlar arasında yaygınlaşmaya devam ediyor. Google, Android'e böyle bir modu eklemeyi düşünürken iOS, gece modunu henüz sunmaya başladı. Şimdi ise Twitter, Android'deki uygulamasına gece modunu ekleme fikrini değerlendiriyor. Twitter'da gece geç saatlerde dolaşırken gözlerinizi yormak, yapmak isteyeceğiniz son şey olsa gerek. 9to5Google'ın raporuna göre firma, saate göre otomatik olarak devreye giren bir gece modu üzerinde çalışıyor.
Uygulama gece modundayken beyaz arka planı koyu mavi renkle değiştiriyor. Buna ilave olarak Twitter'ın tasarımında bazı Material Design güncellemeleri de var. Bu değişikliklerin önümüzdeki aylarda bizlere görünür hale gelmesi bekleniyor. Gece modu işlevinin Android N'nin farklı yapılarında etkinleştirilip, devre dışı bırakıldığına şahit olduk. Son yapıda böyle bir mod bulunmuyor; dolayısıyla gece modunu sunup sunmamak, uygulamaların tercihine kalıyor.
Gece modu, sadece renkleri gözünüzü yormayacak renklerle değiştirmekle yetinmiyor. Bazı bilim adamları, elektronik cihazlardan yayılan mavi ışığın uykumuz üzerinde olumsuz etkileri olduğuna inanıyorlar. iOS'taki Night Shift ve f.lux gibi üçüncü parti uygulamalar, telefonunu yatmadan önce kullananlar için ekrana daha sıcak renkler ilave ediyor.
Twitter iki önemli özellik için kolları sıvamış görünüyor. Son dönemde kullanıcı deneyimini artırmaya yönelik hamleler gerçekleştiren Twitter’dan kullanıcıları memnun edecek bir gelişme daha geliyor. Google’ın sürpriz bir şekilde Android N’in son geliştirici sürümünden çıkardığı “Gece Modu” özelliği Twitter’a geliyor. Twitter halihazırda, Android uygulaması için “Gece Modu” özelliğini test ediyor. Henüz alfa seviyesinde olan yeni özelliğin bazı kullanıcılar tarafından test edildiği ortaya çıktı.
9to5 Google sitesinde yer alan habere göre Twitter Gece Modu özelliğinde uygulama karanlık bir temaya bürünüyor. Göz yorulmasını önemli ölçüde azaltacak temada yazılar ise bu defa beyaz renkte karşımıza çıkacak. Gün içerisinde özellikle gece saatlerinde Twitter’ı etkin bir şekilde kullanıyorsanız, Gece Modu özelliği uygulama alışkanlıklarınızı önemli ölçüde kolaylaştıracaktır.
Sitede yer alan habere göre Gece Modu şimdilik otomatik olarak devreye giriyor. Ancak final sürümde Twitter’ın özellik için bir zaman ayarı getireceğini söyleyebiliriz. Twitter, Gece Modu’na ek olarak yeni bir arayüz düzeni üzerinde çalışıyor. Yeni arayüz düzeni aslında bize pek yabancı değil.
Halihazırda başta Google uygulamaları olmak üzere birçok üçüncü parti uygulamada karşımıza çıkan Hamburger menü düzeni Twitter’da karşımıza çıkan bir diğer önemli yenilik olacak. Sosyal medya devi Twitter, canlı yayın platformu olan Periscope'u ön plana çıkaracak bir adım atıyor. Twitter, Periscope'a direk bağlanmayı sağlayacak 'Go Live' tuşunu eklemeye hazırlanıyor. Dünya çapındaki popülaritesini gün geçtikçe artıran Twitter'a, yeni bir özellikler geliyor. Uygulamaya, Periscope için kısayol görevi görecek olan 'Go Live' tuşu gelecek. Twitter kullanıcıları bu tuşa basarak Persicope'a geçiş yapacak ve canlı yayınlarını buradan başlatabilecek.
Henüz gelmeyen bu özelliğin kısa zaman içinde kullanıcılara sunulması bekleniyor. 300 milyondan fazla aktif üyesi bulunan mikro blog devi Twitter kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir yeniliğe gitmeye hazırlanıyor. Bir süredir platformdaki 140 karakter sınırını kaldırmak için çalışmalar yürüten Twitter, sanılanın aksine bu sınırı kaldırmak yerine yeni bir düzenlemeye gidebilir. Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan haberlere göre, Twitter link, video ve fotoğrafları 140 karakter kısıtlamasına sokmayacak.
Başka bir deyişle bu özelliğin ardından kullanıcıların kullanacağı karakter sınırı da artmış olacak. Dolaylı yoldan karakter sınırını artıracak yeni düzenlemenin önümüzdeki dönemde kullanıma girmesi bekleniyor. Ancak konuyla ilgili Twitter'dan hala resmi bir açıklama bulunmuyor. Kullanıcı sayısını artırmayan, piyasa değeri düşüşe geçen Twitter'dan yeni bir hamle geldi.
Twitter "Bağlan" butonuyla yeni kullanıcı kazanmayı amaçlıyor. Örneğin bilim kurgu seven arkadaşlarınıza veya aynı takımı tutan veya aynı partiyi destekleyen kişilere sizi kolayca bağlayacak. Takip edeceğiniz hesapları bulmanız için hali hazırda birkaç basamak atlamanız ve biraz da şansınızın yaver gitmesi gerekiyor.
Bu nedenle de bu arayışınızı Twitter’daki yeni “Bağlan” butonuyla gerçekleştirebileceğinizi düşünüyoruz. Bugünden itibaren takip etmekten hoşlanacağınız kişi ve hesapların tümünün aynı yerde olacağı detaylı bir listeniz olacak.“Bağlan” butonu, ayrıca telefon rehberinizle de senkronize olarak arkadaşlarınız ve ailenizle de kolayca bağlanmanıza olanak tanıyacak.
Rehberinizden herhangi birisi Twitter’a girdiğinde, size haber vererek kendisine “hoşgeldin” deme fırsatı sunacağız. “Bağlan” butonu, bugünden itibaren iOS ve Android sistemlerdeki Twitter üzerinden herkese açık. Siz de katılmak istiyorsanız, uygulamanızı güncelleyerek mavi Bağlan butonunu görebilirsiniz.
Microblog sitesi Twitter, geçtiğimiz yıllar içerisinde haber avcıları için vazgeçilmez bir hazineye dönüşmüş durumdaydı ancak yeni bir araştırma, haber organizasyonları ve internet sitesi arasındaki haber alışverişinde ciddi bir düşüş göstermekte. Araştırmayı yapan sosyal analitik firması Parse.ly tarafından söylenene göre her haber yayını için 8 tweet, her tweet için 3 tıklama ve her orijinal tweet için 0.7 retweet söz konusu. Tabii ki bu oranlar ortalamayı belirtmekte ve farklı haber organizasyonları için farklılıklar söz konusu.
Parse.ly, başarının sırrının Twitter üzerinde ne kadar aktif olunduğundan ziyade, daha fazla insana hitap eden şeylerin paylaşılması olduğunu söylemekte. Digital Trends internet sitesinin de belirttiği üzere, Facebook ve Google kadar büyük olmasa da, Twitter'ın haber ekolojisinde önemli bir yeri bulunmakta. Gerçek anlamda Twitter üzerinde "başlayan" haberler, diğer sosyal medya ağlarına yayılabiliyor.
Sitenin söylediğine göre yayıncıların üst yüzde 5'lik grubunun toplam trafiklerinin ortalama yüzde 11'i Twitter üzerinden gerçekleşmekte. Nieman Lab gibi bazı organizasyonların ise trafiklerinin yüzde 15'i Twitter'dan kaynaklanmakta. Ancak genellemeye bakıldığında, Twitter'ın bir haber kaynağı olarak konumunun gerilemeye başladığı kolaylıkla görülebiliyor...
Platformu güncelleyen Twitter, yeni “Direkt Mesaj” fonksiyon tuşunu kullanıma sundu. Popüler sosyal paylaşım platformu Twitter, yeni bir güncellemeye daha imza atarak kendini yenilemeye devam ediyor. Twitter’da Bugünden itibaren artık özel konuşmalarınızı ekrana eklenen yeni “Direkt Mesaj” fonksiyon tuşuyla yapabileceksiniz. Twitter, ilgilendiğiniz konulardaki çevrenizi genişletmenizi kolaylaştırıyor.
Bundan böyle Tweetl'erinizin altında bulunan bu butonların altında fazladan bir buton daha olacak. Bu yeni özellikle, bir Tweet’i Direkt Mesaj ile paylaşmak ve özel bir sohbet başlatmak artık daha kolay. Her gün milyonlarca kişi; arkadaşlarıyla, ailesiyle, önemli kişilerle, marka temsilcileriyle ve Twitter’da ilgilerini çeken herhangi biriyle özel bir görüşme başlatmak için Direkt Mesaj (DM) özelliğinden faydalanıyor. 2015’te atılan DM oranının yüzde 60 arttığını belirledik.
Özelden Tweet paylaşılmasında ise çok daha büyük bir büyüme yaşandı: 2015’in ikinci yarısında yüzde 200 artış gözlendi. Bu güncelleme, DM özelinde var olan sohbetleri daha da zenginleştirmek adına önemli bir adımlardan biri oldu. DM fonksiyonu bugünden itibaren iOS ve Android üzerindeki Twitter’larda aktif hale geliyor.
Twitter'ın ortak kurucusu ve CEO'su Jack Dorsey, kullanıcıların gündeminden düşmeyen "Twitter'da karakter sınırı kalkıyor mu?" sorularını yanıt verdi... Twitter’ın ortak kurucusu ve CEO’su Jack Dorsey, San Francisco tabanlı firmanın kullanıcıların gönderdikleri tweet’lerin uzunluğunun arttırılmayacağını açıkladı. NBC’nin "Today" şovundaki bir röportajda Dorsey, insanların yazılarının ne kadar uzun olabileceğini belirten 140 karakter limitinin, söylentilere rağmen sabit kalacağını söyledi. Bu açıklama, Twitter’ın limiti 10.000 karaktere (yaklaşık 2000 kelime) çıkartacağına yönelik söylentileri ortadan kaldırmış oluyor.
Ocak ayında Dorsey, Twitter’da yeni bir akım olan, karakter limitini aşmak için yazıların ekran görüntülerinin paylaşılması hareketine cevap olarak, bir yazının resminin "gerçekten yazı olsaydı" ne olacağını sorduğu bir tweet yayınlamıştı ve bu da söylentileri güçlendirmişti. Öte yandan Twitter’ın bu kararının değişip değişmeyeceği ise kesin değil.
Sosyal medya, her geçen gün hayatımızın merkezindeki yerini güçlendirirken, “güvenlik” en önemli konulardan biri olarak dikkat çekiyor. Biz de 7 adımda Twitter hesabınızı daha güvenli hale getirmeniz için dikkat etmeniz gereken noktaları sizler için bir araya getirdik. Ancak ayrıntılı ipuçlarını ve daha fazlasını bulmak için Twitter’ın artık Türkçe olarak hizmet veren Güvenlik sayfasına göz atmayı ihmal etmeyin.
Güçlü bir şifre kullan: Şifreni rakam ve simge içeren en az 10 karakter uzunluğunda büyük ve küçük harf kombinasyonundan oluşturmak en iyisidir.
Giriş doğrulamasını aç: Bu, hesabına sadece senin erişmeni sağlamanın en iyi yoludur. Bu özelliği kullanarak hesabına giriş yapılabilmesi için şifrenin ve telefonunun zorunlu olarak kullanılmasını sağlarsın.
Ayarlarını kontrol altında tut: Güvenliğin için ayarlarını daima kontrol altında tut. Örneğin arkadaşlarının e-posta adresini veya telefon numaranı kullanarak seni Twitter’da bulmasını sağlayabilirsin. Ancak seni bulmalarını istemezsen, bu özelliği ayarlarını değiştirerek devre dışı bırakabilirsin. Fotoğraf Etiketleme ayarlarını doğru yönetmek önemlidir.
Bu özellik, başkalarının seni Twitter’daki fotoğraflarda etiketlemesine izin verir. Fotoğraf etiketleme bağlantıda kalmanın mükemmel bir yoludur, ancak daha özel bir deneyim tercih edersen, fotoğraf etiketi ayarlarını kolayca değiştirebilirsin. Üç seçenek sunulmaktadır: (1) herhangi bir kişinin seni etiketlemesine izin ver, (2) yalnızca takipçilerinin seni etiketlemesine izin ver veya (3) kimsenin seni etiketlemesine izin verme.
Konum ipuçlarını verme tercihini de doğru kullanmalısın.Tweet konumun varsayılan olarak kapalıdır, ancak bazı kullanıcılar Tweetlerine bir konum (bir şehir veya çevre gibi) eklemek istediklerinden konum hizmetlerini etkinleştirirler. Bu sana bağlıdır. Direkt mesajlar, Twitter’daki özel mesajlardır. Herhangi bir kişiden ya da yalnızca takip ettiğin kişilerden mesaj almayı seçebilirsin. Tercihlerini değiştirmek için güvenlik ve gizlilik ayarları sayfanı kullanmayı atlama.
Üçüncü parti uygulamalarını dikkatli seç: Twitter hesabınla bağlantılı olarak çalışabilecek çok sayıda aplikasyon bulunuyor. Bu uygulamalar Twitter platformunda dışarıdan geliştiriciler tarafından yaratılıyor ve hesabınızla ilgili farklı şeyleri düzenlemenizi sağlıyor. Ancak kullanıcı adı ve şifrenizi isteyen uygulama ve web siteleri konusunda dikkatli olmalısın. Size para ya da takipçi kazandıracağını iddia eden yada hesabınızı verify hale getireceğini iddia eden uygulamalardan uzak durun. Tanımadığınız uygulamaları hesabınızdan silin.
Görmek istemediğini sessize al: Twitter’da bazen görmek istemediğin içeriklerle de karşılaşabilirsin. İşte böyle bir durumda sessize alma işlevini kullanarak bir kullanıcının Tweetlerini kullanıcıyı engellemeden zaman akışında gizleyebilirsin. Kullanıcının profilindeki kırmızı sessize alma simgesini yalnızca sen görebilirsin, simge kullanıcının sesini açana kadar orada kalır.
Engellemekten kaçınma: Engelleme işleviyle bir hesabın Twitter’da seni takip etmesini veya görmesini önleyebilirsin. Bir hesabı engellediğinde, hesabın Tweetlerini göremezsin, hesap da seni takip edemez veya Tweetlerini göremez (hesap çıkış yapmadıkça). Bir kişiyi engellediğinde, senden bahsetmeyi sürdürse bile onu tamamen dışarıda bırakmış olursun.
Engelleme bir kullanıcının seni takip etmesini, fotoğraflarda seni etiketlemesini veya Tweetlerine erişmesini engeller. Engellenen bir kullanıcıdan gelen yanıt veya bahsetme, bahsedenler sekmende (her ne kadar bu Tweet aramada görüntülense de) görünmez. Etkileşime girmek istemediğin hesaplardan gelen istenmeyen iletişimi düzenlemenin etkili bir yolu olabilir. Engellenen kullanıcılar, ancak profilini ziyaret ettiklerinde hesaplarını engellediğini görebilirler.
Kullanıcıyı bildir: Özellikle engelleme ve sessize alma sonuç vermediği takdirde, sana ya da bir başkasına karşı tacizkar, zorbaca veya tehditkar davranan hesapları bildirebilirsin . Durumu araştırdıktan sonra uygun yanıtı iletiriz. Kendini tehlikenin tam ortasında hissedersen, lütfen hukuk kurallarının icrasından sorumlu mercilere başvur.Hukuk kurallarının icrasından sorumlu mercilerle işbirliği yaparken şunlara dikkat edilmeli:
Şiddet ya da taciz içerikli mesajlar çıktı veya ekran görüntüsü olarak belgelendirilmeli. Endişelenme nedenleri konusunda mümkün olduğu kadar açıklayıcı olunmalı. İlgili olabileceği düşünülen eldeki her türlü içerik (diğer web sitelerinden gelen tacizkar davranışla ilgili deliller gibi) sağlanmalı. Daha önce alınmış olan tehditlerle ilgili her türlü bilgi sağlanmalı.