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New York Times tarafından yapılan habere göre Twitter Apple TV platformu için yapacağı yatırımlar için Apple'la kontak haline geçti. Pek çok akıllı televizyon üzerinde uzun zamandır var olan sosyal medya seçeneklerinin Apple TV'ye gelmiş olması geç bir hamle gibi görünüyor diyebilir. Ancak Twitter'ın kendi uygulumasının yanı sıra farklı amaçları da var gibi görünüyor. Twitter desteği için geriye dönük herhangi bir hamle görülmeyecek gibi. Son çalışmalar Apple'ın platformdaki son ürünü 4. nesil Apple TV için olduğu söyleniyor.