Bridgestone
TEKNOLOJİ

Japonlar hava lastiksiz bisiklet üretti

Japon lastik üreticisi hava gerektirmeyen lastiklere sahip bisiklet üretti. 2019 yılında satışa çıkacak bisikletler sayesinde lastik patlaması, havasının inmesi gibi sorunların önüne geçilecek

05 Mayıs 2017 Cuma, 15:20:50 Güncelleme: 15:27:12 HABERTURK.COM

Japon lastik üreticisi Bridgestone, pek bilinmeyen alt şirketlerinden Bridgestone Cycle Co üzerinden bu kaz motorlu taşıtlar yerine bisikletlere el attı.

1949 yılından beri yol, pist ve dağ bisikleti üretimi olan Bridgestone, 2019 yılında piyasa sürmeyi planladığı konsept bisikletinin ilk prototipini yaptı. Air Free Concept adı verilen teknoloji sayesinde Bridgestone'un yeni bisikletindeki tekerlekler havaya ihtiyaç duymayacak.

Özelliklerde kötü yollarda bisiklet tutkunlarının kâbusu hâline dönüşebilen lastik patlaması ya da lastiklerin havasının inmesi gibi sorunların böylelikle ortadan kalkması bekleniyor. 

Yeni jenerasyon bisiklette havasız ve üzerinde herhangi bir sibop deliği olmayan lastik teknolojisi kullanılacak. Teknolojinin esası lastiğin, iç taraf boyunca genişleyen tekerlek telleriyle desteklenmesine dayanıyor.

Mevcut teknoloji ise bunun için havayla şişirilen kalın bir lastikle sağlıyordu. Tekerlek telleri ve lastikte kullanılan reçineler sayesinde de üretim kaynaklarından daha iyi verim alınıyor. 

Sürdürülebilir ve çevre dostu kaynaklara dayanması nedeniyle Bridgestone, bu teknolojiyi yakın zamanda bisikletler dışındaki diğer ürün gruplarına ait lastiklerde de kullanmayı planlıyor.

Japonya'da, sürdürülebilir kaynak kullanımı son dönemde oldukça revaçta. Hatta hükümet ve Tokyo valiliği 2020 yılında düzenlenece Yaz Olimpiyat Oyunları kapsamında verilecek madalyaları cep telefonu atıklarından elde edilen değerli madenlerden üreteceğini açıklamıştı.

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