Theresa May, devlet kontrolünde 'Yeni internet' istiyor

İngiltere, Theresa May döneminde muhafazkâr çizgisini belirginleştiriyor. Yeni kabul edilen Tahkikat Yetkileri Yasası (Investigatory Powers Act) sonrasında, Muhafazakâr Parti yeni bir teklifle interneti kısıtlamak istiyor.

Bu teklif de kabul edilirse, İngiltere, internet üzerinde dünyanın en ağır kontrolüne sahip ülke olacak.

Geçen yasa, İSS'lere internet geçmişi saklama zorunluluğu getirirken, bakanlara da WhatsApp benzeri uygulamalardan mesaj dökümlerini talep etme ve okuma hakkı veriyor.

BAKANLAR, WHATSAPP DÖKÜMÜ ALABİLECEK

Bir manifestoyla açıklanan teklifte, hükümetin "teröristlerin internet üzerinde iletişim kuracak güvenli alanı kalmadığından" emin olunana kadar çalışacağının altı çiziliyor.

Burada anlatılan, büyük ihtimalle operatörlerin, teknoloji şirketlerinin yazılım ve hizmetlerine 'arka kapı'lar koymaları. Böylece devlet, istediği zaman bu arka kapılardan mesajları ve internetteki aktiviteleri gözlemleyebilecek. Bu sayede, teröristlerin mesajlarının yanı sıra, herkesin kişisel gizliliği de ihlal edilmiş olacak.

Manifestoya göre, sosyal ağlardaki paylaşımlar da denetime tabi olacak. Yani Facebook, Twitter vb. ağlarda istenmeyen paylaşımlar da kaldırılabilecek.

Pornografik içeriğe sahip olanlar da dahil, belirli içeriklerdeki sitelere erişim de kısıtlanacak. Bu konuda, yine bakanların belirleyici yetkisi olacak.

18 YAŞ ALTI SOSYAL MEDYAYA YAZAMAYACAK

Manifestoda yer alan bir madde ise daha da ilgi çekici. Google gibi sitelerin pornografik içerikli sitelere bağlantı vermesinin de durdurulmasından bahsediliyor. "Sektörün istemsizce bile olsa, nefret söylemi, pornografi ya da diğer zarar kaynaklarına yönlendirmeyle ilgili sorumluluğu olacak" ifadesi, arama motoru ve web sitelerinin de bağlantılar konusunda sorumlu tutulacağını gösteriyor.

Teknoloji şirketleri, 18 yaşın altındakilerin gönderilerini de silmeye zorlanacak. Böylece sosyal ağlar 18 yaşın altındakilere resmen olmasa da fiilen yasaklanmış olacak.

Muhafazakâr Parti, internetteki haberlerin ve haber kaynaklarının reklam gelirlerinin de peşine düşecek. İnternet şirketleri de tıpkı kumar oynatan siteler gibi bir sabit ücret ödeyecek. Buradan elde edilen gelirler, insanlara internetin tehlikelerini anlatacak kamu spotları için harcanacak.