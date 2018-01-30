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Emina Sandal ile Mustafa Sandal Londra'da kutlama yapmış

30.01.2018 - 08:28 | Güncelleme:

Sık sık boşanacak haberleriyle gündeme gelen Mustafa Sandal ve eşi Emina Sandal şu sıralar çocuklarıyla beraber Avusturya'da tatil yapıyor

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    Boşanacakları konuşulan Emina Sandal ve Mustafa Sandal'ın Sırbistan’da yayınlanan Gloria dergisindeki “Çift, evliliklerinin 10’uncu yılını Londra’da gözlerden uzakta kutladı” haberi kafaları karıştırdı.

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  • 2 Emina Sandal ile Mustafa Sandal Londra'da kutlama yapmış
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    Posta'nın haberine göre, Mustafa Sandal  ile Sırbistan’da doğup büyüyen Boşnak asıllı şarkıcı Emina Jahovic, 13 Ocak 2008’de nikah masasına oturmuştu.

  • 3 Emina Sandal ile Mustafa Sandal Londra'da kutlama yapmış
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    Geçen Kasım’da oğulları Yaman (9) ve Yavuz’a (5) rağmen aralarına kara kedi girdi. Mustafa Sandal evi terk etti. 

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    Çift “Sorunlarımız var” dese de birbirlerinin doğum günlerini sosyal medyadan kutlamayı ihmal etmedi. Geçen hafta aynı gün yeni şarkılarını duyurmaları ise “Ayrılığı reklam için kullandıkları” iddialarına neden oldu.

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  • 5 Emina Sandal ile Mustafa Sandal Londra'da kutlama yapmış
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    BİR ÇOCUK DAHA İSTİYOR!

    Emina Sandal dün Instagram hesabından, poz verdiği Sırp dergisi Gloria’nın kapağını paylaştı. Derginin içindeki haberde ise şöyle yazıyordu:

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Yorumlar 1
  • Misafir 2 saat önce
    Mustafa yi iyi yakalamis ....
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