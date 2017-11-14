Faruk Süren'den Galatasaray ve Dursun Özbek açıklaması

1996-2001 yılları arasında Galatasaray Başkanlığı'nı yapmış Faruk Süren, Galatasaraylılar Platformu'nun düzenlediği organizasyonda sarı-kırmızılı kulüple ilgili olarak açıklamalar yaptı. Galatasaray'ın dünü ve bugününün konuşulduğu toplantıda futbol takımının geçirdiği evreler, dünya futbolunun dev kulüplerinin değişen ve gelişen konjonktüre nasıl uyum sağladıkları tartışıldı...



Amatör sportif faaliyetler arasında yer alan basketbol şubesinin giderlerinin diğer amatör şubelerle karşılaştırıldığında çok yüksek olması nedeniyle Galatasaray Basketbol A.Ş.’nin kurulmasının dile getirildiği gecede katılımcılar bu konuda fikir belirtti. Galatasaray Adası konusunda devam eden hukuk sürecinin titizlikle takip edilmesi ve yeniden Galatasaraylıların hizmetine sokulmasının üyeler arasındaki sosyal iletişimi kuvvetlendirmesi açısından önemi vurgulandı.

Faruk Süren ise spor kulübü yöneticiliğinde vizyoner bakış açısına sahip olmanın önemini dile getirdi. Efsanevi başkan, Galatasaray'ın tüm sportif projelerde lider olduğunu vurgularken yaklaşık 40 sene önce Türkiye’de ilk defa Florya gibi aynı zamanda alt yapıya da yönelik bir spor kompleksi yaratmanın Galatasaraylılar'ın vizyonu olduğu, bu tesisi oluşturduktan sonra Jupp Derwall gibi bir futbol duayeninin getirilmesinin sadece Galatasaray’a değil Türk futboluna da hizmet olduğunu belirtti.



Futbol takımının zarar değil kar etmesinin gerektiğini savunan eski başkan Süren, UEFA Kupası'nı kazanan kadronun maliyetini buna örnek gösterdi. Süren, yönetimleri oluşturan yöneticilerin deneyimlerinin, düşüncelerinin ve becerilerinin ekip çalışması yönünden çok önemli olduğu, aksi takdirde başkanın güncel her konuya yetişmesi ve çözüm üretmek zorunda kalmasının planlı ve vizyoner bir çalışmayı engelleyeceğine de değindi. Tek adam, tek karar merci modelinin Galatasaray’a yarar değil zarar getireceğini söyleyen eski başkan Süren, ayrıca Galatasaray’a başkan olan veya olacak kişilerin Galatasaray’ı ve camiayı tanımasının zorunlu olduğunu vurguladı.





"RİVA VE FLORYA'DAN GELEN PARANIN KULLANILMASI, SIKINTI YARATACAK!"

Riva ve Florya’nın satışından elde edilen teminatın bankaya kırdırılarak futbol takımına yatırım yapıldığını ancak 42 ayı kapsayan bu süreçte sadece ilk döneminin futbolcu ödemelerinin gerçekleştiğine değinen Faruk Süren önümüzdeki yıllarda bunun sancısının kuvvetli olacağı çekincesini dile getirdi.



Mecidiyeköy’de yapılması hedeflenen ancak çeşitli nedenlerle gerçekleştirilemeyen stadın dillendirildiği gibi 12 milyon dolar olmadığını, mimari proje ve ruhsat maliyetleri dahil 4.7 milyon dolar olduğunu ifade eden Süren ne yazık ki bazı dev projelerin önünün kesilmesinin her zaman olası olduğundan yakındı.



Bir katılımcı ise bu stadın yapımına şehir içi trafiğini olumsuz etkileyeceği iddasından dolayı izin verilmediğini dile getirdi.

HABERTÜRK - FATİH KUŞÇU