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Şehit Musa Can'ın talihsiz ölümü

İzmir Adliyesi yakınındaki terör saldırısında hayatını kaybeden adliye görevlisi Musa Can'ın silah sesleri üzerine camdan bakarken hayatını kaybettiği öğrenildi

05 Ocak 2017 Perşembe, 22:32:46 Güncelleme: 22:44:34 DHA

İzmir Adliyesi'ne yönelik saldırı sırasında polis memuru Fethi Sekin ile birlikte şehit olan Musa Can'ın, ilk açıkmalarda belirtildiği gibi zabıt katibi değil, İzmir 12. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görevli mübaşir olduğu anlaşıldı. Can'ın daha önce, TEKEL'de çalıştığı, kurumun kapatılmasından sonra İzmir Adliyesi'nde görev yapmaya başladığı belirtildi.

Olay sırasında, C Blok zemin katta bulunan Ağır Ceza Mahkemeleri Ön Baroya evrak götüren mübaşir Musa Can'ın, D blok 3'üncü katta bulunan 12. Asliye Ceza Mahkemesi kalemine dönerken, silah sesleri üzerine camdan dışarı bakarken başına isabet eden kurşunla vurulduğu öğrenildi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Bayraklı Adliyesi önünde yaşanan bombalı saldırı ve ardından silahlı çatışma sırasında katip Musa Can'ın kardeşleri sinir krizi geçirdi. Kardeşlerinin şehit olduğunu bilmeyen kardeşleri, sağlık durumunu öğrenmek için olay yerindeki polis barikatını aşıp, 'Kardeşim nerede; yarılı ise hangi hastanede bana söyleyin' diye sordu. Polisler tarafından sakinleştirilmeye çalışılan kız kardeşler, katip olan kardeşi Musa Can'ın şehit olduğunu öğrenince 'şerefsizler, kardeşimi öldürdünüz' diyerek sinir krizleri geçirdi. Kardeşler daha sonra ambulansla hastaneye götürüldü.

ACI HABER KÖYÜNE ULAŞTI

İzmir'de terör saldırısı sonucu şehit olan zabıt katibi Musa Can'ın Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Çayıraltı köyüne acı haber ulaştı.

Edinilen bilgiye göre; İzmir Adliyesi'nde PKK'lı teröristlerin bomba yüklü araçla saldırısında polis memuru Fethi Sekin ile zabıt katibi Musa Can şehit oldu, 3'ü polis 6 kişi yaralandı. 2 teröristin ölü olarak ele geçirildiği saldırıda şehit olan zabıt katibi Musa Can'ın Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Çayıraltı köyü doğumlu olduğu öğrenildi.

Çayıraltı Köyü Muhtarı Kamil Gezer, terör saldırısında şehit olan Musa Can'ın uzun yıllar önce İzmir'e ailesi ile birlikte gittiğini, orada evlendiğini söyledi. Şehidin anne ve babasının cenazelerinin İzmir'de defnedildiğini ifade eden Gezer, ailenin köyde bir evleri ve tarlaları olduğunu, yaz aylarında geldiklerini söyledi. Yaşanan olayın üzüntüsünü yaşadıklarını dile getiren Gezer, şehit ailesine baş sağlı dileklerini iletti.

Uzun yıllardır İzmir'de yaşadığı öğrenilen Şehit Musa Can'ın amcasının oğlu Zeki Can, cenazenin İzmir'de defnedileceğini söyledi.

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