Bitlis'te terör operasyonu

Bitlis'te gerçekleştirilen "Şehit Uzman Onbaşı Bahattin Dolma Operasyonu"nda 6 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi, biri 5 odalı 9 sığınak, bir avcı boy çukuru ve bir malzeme deposu imha edildi. Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat da ele geçirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, 8. Kolordu Komutanlığı sorumluluk sahasındaki Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığınca düzenlenen operasyon, 13-25 Ocak'ta Bitlis Merkez ilçesi Aşağıbalcılar, Yukarıbalcılar ve Başmaklı bölgelerinde gerçekleştirildi.

Operasyon süresince 6 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi, biri 5 odalı olmak üzere 9 sığınak, bir avcı boy çukuru ve bir malzeme deposu imha edildi.

Operasyonda 5 adet kalaşnikof tüfek, 1 adet dragunov keskin nişancı tüfeği, 2 adet el bombası, 19 adet kalaşnikof şarjörü, 5 adet dragunov keskin nişancı tüfeği şarjörü, 2 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 1 adet keskin nişancı dürbünü, 238 adet kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 48 adet kanas fişeği, 60 adet M-16 piyade tüfeği fişeği, 1 adet radyo, 2 adet akü, 144 adet çeşitli ebatlarda pil, 1 adet batarya bloğu, 35 adet tüp ile yaklaşık 500 kilogram gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.