Evlilik için ilk adımı atan Kerem Kılıçdaroğlu Habertürk’e konuştu

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, oğlu Kerem’e kız arkadaşı Mine’yi ailesinden istedi, sade bir törenle çiftin nişan yüzükleri takıldı. Evlilik için adım atmanın güzel bir duygu olduğunu Habertürk'e açıklayan “Daha düğünü konuşmadık ama şatafatlı bir düğün yapmayı düşünmüyorum. Mine’nin ailesi de Ankara’da yaşıyor. Ankara’da yaşadığı için düğün de büyük ihtimalle Ankara’da olur” dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen hafta pazar günü hayırlı bir işe imza attı. Kılıçdaroğlu, yurtdışında doktorasını tamamlayarak yurda dönen ve ODTÜ’de part time ders vermeye başlayan oğlu Kerem Kılıçdaroğlu’na kız istedi. Ardından da Kerem Kılıçdaroğlu ile Mine Alşan, aile arasında yapılan sade bir törenle nişanlandı.

Kerem Kılıçdaroğlu, duygularını Gazete Habertürk'ten Düzgün Karadaş'e anlattı.

8 YILDIR TANIŞIYORLAR

Nişanlısı Mine ile 2009’dan bu yana tanıştıklarını ifade eden Kerem Kılıçdaroğlu, o dönemi şöyle anlattı:

“Bateristliğini yaptığım bir müzik grubumuz vardı. Orada bir arkadaşım beni tanıştırdı. O günden itibaren görüşüyoruz; konuşuyoruz. Sonra araya benim doktora süreci girdi. Aslında uzun süredir bunu planlıyorduk. Benim Güney Kore’deki doktoramın bitmesini bekledik. Doktora sonrasına böyle bir planlama yapmıştık. O yüzden doktorayı vakitlice bitirmeye çalıştım. Mine Hanım’ı ailemle yeni tanıştırmadım. Daha önce ailelerimizle tanışmıştık. Ailelerimiz ilişkimizi bildiği için evlilik kararı birden ortaya çıkmış bir durum değil. Ailelerimiz de bu kararı bekliyorlardı. Sürpriz olmadı onlar için.”

‘DÜĞÜN ANKARA’DA OLABİLİR’

Düğün için tarih belirlemediklerini söyleyen Kerem Kılıçdaroğlu, “Evlilik için ilk adımı atmak gayet güzel bir duygu. Güzel bir nişan oldu. Mutluyuz. Ailelerimiz arasında sade bir tören yaptık. Özellikle bu sürecin sade olmasına özen gösteriyoruz. Daha düğünü konuşmadık ama şatafatlı bir düğün yapmayı düşünmüyorum. Düğünün nerede olacağı konusunda henüz konuşulmuş bir şey yok. Mine’nin ailesi de Ankara’da yaşıyor. Ankara’da yaşadığı için düğün de büyük ihtimalle Ankara’da olur” dedi.

Baba Kemal Kılıçdaroğlu, geçen hafta pazar günü oğlunun kız arkadaşı Mine Alşan’ı ailesinden istedi ve Alşan Ailesi’nin evinde nişan yüzükleri takıldı.

KİMYAGER GELİN

Nişanlısı Mine Alşan’ın kimyager olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, bir şirkette kimyagerlik yapan Mine’nin bir üniversitede akademik kariyerine devam ettiği bilgisini verdi. Kendisinin de ODTÜ’de part time ders vermeyi sürdürdüğünü dile getiren Kerem Kılıçdaroğlu, “Bu iş askerlik öncesi güzel oldu” diyerek, önce askere gideceğini sonra evlilik için gerekli adımı atacaklarını vurguladı.

Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: “Düğün için henüz belirlenen bir tarih yok. Ancak önce askerliğimi yapmak istiyorum. Dolayısıyla düğünü askerlik sonrası yapmayı planlıyoruz. Askerlik bu yıl sonuna doğru olacak. Bedelli askerlikten faydalanma hakkım var ama onu tabii reddettim. Normal bir şekilde askerliğimi yapmak istiyorum. Kısa dönem mi, uzun dönem mi olacak onu bilemiyoruz. Herhalde kısa dönem olur diye düşünüyorum. Askerlik sonrası iş bulacağım, şimdiden onun için uğraşıyorum. Ondan sonra da evlilik için gerekli olan adımı atacağız.”

‘BABAMDAN İŞ İÇİN YARDIM İSTEMEM’

Güney Kore’de “Siyasette Kayırmacılık (Political Clientelism)” üzerine doktora yaptığını anımsatan Kerem kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: “Konu ‘kayırmacılık’ olunca dikkat etmek gerekiyor. Bu konuda doktora yapmış bir insan olarak iş için babamdan yardım istemem söz konusu değil. Türkiye’nin de gelişmekte olan ülkelerin birçoğunun da önemli sorunlarından birisi olan siyasi kayırmacılık, genel olarak kötü sonuçlar doğuruyor. Bunun en önemli sonucu da ülke gelirlerinin tasarrufunun hoyratça kullanılması sonucunu doğuruyor. Bu yüzden iş için babamdan yardım istemem söz konusu değil. Kendi olanaklarımla iş bulmaya çalışıyorum. Şimdiden bunun için çalışıyorum.”