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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım görüşmesi 3 saat sürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım'ı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti

18 Mayıs 2017 Perşembe, 15:37:22 Güncelleme: 15:43:49 HABERTURK.COM

AK Parti 3. Olağanüstü Kongresi öncesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Erdoğan-Yıldırım görüşmesi yaklaşık 3 saat sürdü.

Külliye'deki görüşmenin gündeminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurt dışı temasları ve son ABD ziyaretinde ele alınan konular olduğu belirtildi. Görüşme, 21 Mayıs Pazar günü yapılacak olan AK Parti 3. Olağanüstü Kongresi öncesi de ayrıca önemliydi.

AK PARTİ'DEKİ TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Erdoğan-Yıldırım görüşmesinin öncesinde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, 21 Mayıs'taki kongrede tüzük değişikliğine gidileceğini açıklamış, Binali Yıldırım'ın söz konusu değişiklik ile AK Parti Genel Başkan Vekili olacağı belirtilmişti.

ERDOĞAN YENİDEN GENEL BAŞKAN OLACAK

2 Mayıs'ta AK Parti'ye üyeliği gerçekleşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mayıs'taki kongre ile yeniden genel başkan olarak partisinin başına geçecek.

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