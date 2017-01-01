İstanbul Devlet Opera ve Balesi’ne telif cezası

Birçok klasik sanat eserinin telif hakkını elinde bulunduran Alman Musikverlag Hans Sikorsski şirketi, bir süre önce İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu. Şirket, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü’nün Serge Prokofiev’in Romeo ve Juliet ile Aram Khatchatourian’ın Spartacus adlı eserlerini izinsiz kullanılarak eser üzerindeki mali haklarına tecavüz ettiğini iddia etti.

Gazete Habertürk'ten Hayati Arıgan'ın haberine göre Romeo ve Juliet adlı eserin İstanbul’daki 3, Aspendos’ta 1 Spartacus’ün ise Aspendos’taki kullanımı için Devlet Opera ve Bale Genel Müdürlüğü’nden telif tazminatı ve nota kirası olarak toplam 144 bin Euro faiziyle birlikte istendi. Alman şirket ayrıca eserlerin mali hakkının kendilerine ait olduğunu bilmesine rağmen, müdürlüğün talep edilen ücreti yüksek bulduğu için sözleşme imzalamadan izinsiz icra ettiğini ileri sürdü.

ZAMANAŞIMI SAVUNMASI

Devlet Opera ve Bale Genel Müdürlüğü ise eserlerin 2005 ve 2007’de temsil edildiğini belirterek şirketin alacak hakkının zamanaşımına uğradığını, eser sahibi olmayan şirketin hak sahibi de olduğunu kanıtlayamadığını iddia etti. Genel müdürlük, Haziran 2007’de 14. Aspendos Uluslararası Opera ve Bale Festivali’nde Krasnodar Grigorovich Balesi tarafından sahnelenen Spartacus adlı eserin temsilinde İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin sadece orkestrasının kullanıldığını savunarak davanın reddini istedi. Mahkeme ise genel müdürlüğün 43 bin 500 Euro telif tazminatı ve 2 bin 900 Euro nota kirası bedelinin 2005 ve 2007 yıllarından itibaren faiziyle şirkete ödemesine karar verdi.