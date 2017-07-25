İstanbul'da yaşayan 3 çocuk annesi Nuriye D., iddiaya göre kendisini aldattığını düşündüğü eşi Aziz D.'yi korkutup yaralamaları için, bayram ziyareti için geldikleri Diyarbakır'da 10 bin lira karşılığında 2 kişiyle anlaştı. Ancak kiralık tetikçilerin yaralamak amacıyla geçen 26 Haziran'da tabancayla ateş ettikleri Aziz D. öldü. Polis, Nuriye D.'nin planını ve cinayet olayını, bir ay süren titiz çalışma ve 15 güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyerek çözdü. Cinayet olayı ile ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklanırken 2'si serbest bırakıldı, 1 kişinin ise sorgusu sürüyor.



DHA'nın haberine göre, Diyarbakır merkez Yenişehir İlçesi Şehitlik Mahallesi'nde geçen 26 Haziran'da evinin önünde öldürülen Aziz D. cinayetini, polis bir ay gibi kısa bir süre içerisinde çözdü. Bu süre içerisinde 15 güvenlik kamerası kaydını inceleyen polis, Aziz D.'nin eşi Nuriye D.'nin geçmişte yaptığı telefon görüşmelerini de takibe aldı. Nuriye D.'nin aile bireyleri dışında bazı kişilerle görüştüğünü tespit eden polis, bu kişileri de takip ve incelemeye aldı. Nuriye D.'nin telefonla görüştüğü kişilerin, güvenlik kamerası görüntülerinde, daha önce evin çevresinde keşif yaptığını farkeden polis, Özkan G.ve Hamdullah Y.'yi gözaltına aldı.



10 BİN LİRA KARŞILIĞINDA ANLAŞTIKLARINI İTİRAF ETTİLER



Bu iki kişi emniyetteki sorgusunda, Nuriye D.'yle, kocasını yaralamaları için 10 bin lira karşılığında anlaştıklarını, parayı da aldıklarını itiraf etti. Görüşme sırasında tetikçilerin öldürme olursa 25 bin lira istedikleri tesbit edildi.



Bu ifade üzerine gözaltına alınan Nuriye D.'nin de emniyette verdiği ifadeyle gerçekler ortaya çıktı. Polis tutanağına yansıyanlara göre İstanbul'da iş makinesi operatörlüğü yapan Aziz D.'nin kendisini aldattığını ve başka bir kadınla gönül ilişkisi olduğunu düşünen Nuriye D., bayram ziyareti için geldikleri akrabalarının evinde korkunç planı yaptı.



BALKONDAN KOCASINI İŞARET ETTİ



Nuriye D., telefonla görüştüğü Özkan G., Hamdullah Y. ve İ.Y. ile 10 bin lira karşılığında kocasını korkutmak amacıyla yaralamak üzere anlaştı. Olay günü Nuriye D., iddiaya göre çocuk bezi alma bahanesiyle markete gönderdiği eşini, dışarda bekleyen kiralık katillere balkondan gösterdi. Bunun üzerine dışarda bekleyen kişiler, Aziz D.'ye yaralamak amacıyla bina girişinde tabancayla ateş etti.



AĞIR YARALI EŞİNE SARILIP AĞITLAR YAKTI



Nuriye D., silah sesleri üzerine aşağı inerek ağır yaralı kocasının üzerine kapanarak, gözyaşlarıyla ağıt yaktı. Ağır yaralı Aziz D. ile birlikte ambulansa binerek hastaneye de giden Nuriye D. burada da ağlayarak, ağıtlarına devam etti. Ancak Aziz D. müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.



2'Sİ SERBEST BIRAKILDI, 3 KİŞİ TUTUKLANDI



Nuriye D.'nin cep telefonu ile yaptığı görüşmeleri incelemeye alan polis, cinayetin işlendiği bölgedeki 15 güvenlik kamerasından da görüntüler alarak, tek tek izledi. Yapılan soruşturma sonucunda şüpheli Özkan G.'nin cinayette aracılık ettiği, silahı İ.Y.'nin kullandığı, eşi Nuriye D.'nin de cinayete azmettirdiği ortaya çıktı. Analiz raporları ve delileri inceleyen polis, İ.Y.'nin olay günü giydiği gömlek üzerinde barut izleri ile Özkan G.'nin evinde bulunan silahlardan 7.65 mm tabancanın olayda kullanılan silahla örtüştüğünü tespit etti.



Toplanan deliller ile eşini kiralık katil tutarak öldürten Nuriye D. ile 5 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan 6 zanlı, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 6 şüpheliden 2'si serbest bırakılırken, Nuriye D., olaya aracılık ettikleri belirlenen Özkan G. ve Hamdullah Y. tutuklandı. İ.Y.'nin ise bir terör suçundan kaydı bulunduğu ve bu yüzden de Diyarbakır Terörle Mücadele Şubesi'ndeki sorgusunun devam ettiği belirtildi.

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