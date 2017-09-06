Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan eski Antalya 3. Piyade Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Kaya tahliye edildi.

Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adliye binasındaki 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Konferans Salonu'nda görülen duruşmaya, Kaya, eski Antalya Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ahmet Yurdagül, eski Burdur Garnizon ve 58. Piyade Eğitim Alay Komutanı Piyade Albay Metin Karagöz ile avukatlar ve yakınları katıldı.

Duruşmada dinlenen tanık ifadelerinin ardından Cumhuriyet Savcısı Ahmet Şevken, savunmalar, tanık anlatımları, kuvvetli suç şüphesi, Anayasal düzenin işleyişine karşı suçun işlenmesi ve tüm sanıkların savunmalarının karşılaştırılmamış olması nedeniyle sanıkların ayrı ayrı tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Sanık ve avukatların savunmalarından sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, eski Antalya 3. Piyade Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kaya'nın savunmaları, dosyadaki delillerin toplanmış olması, tanık ifadeleri dikkate alınarak yurtdışı yasağı şartıyla tahliyesine karar verdi.

Tutuklu sanıklar Ahmet Yurdagül ve Metin Karagöz'ün tanık anlatımları, ByLock araştırma tutanağı, dosyadaki mevcut delil durumu ve sanıkların üzerine atılı suç gerekçesiyle tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Mustafa Kaya

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