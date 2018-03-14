FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski idare mahkemesi hakimi Rabia Başer, 7.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 33. Terör İhtisas Ağır Ceza Mahkemesi, Rabia Başer’in tutukluk halinin devamına karar verdi.



Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın haberine göre, Sanık Rabia Başer’in eşi hakim Mustafa Başer, 17-25 Aralık soruşturmalarında usülsüzlük yaptıkları iddiasıyla FETÖ üyeliğinden tutuklanan 65 polisin tamamının usülsüz olarak gece yarısı tahliyesine karar verdiği için 1 Mayıs 2015 tarihinde tutuklanmıştı.



Başer, FETÖ üyeliğinden 9 yıl görevini kötüye kullanmak suçundan 1 yıl olmak üzere toplam 10 yıl hapis cezasına mahkum olmuştu.

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