Hamza Hamzaoğlu'na 200 bin liralık tazminat davası

Evlilik dışı doğan oğlunun annesi Sinem Yanmaz, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'na 5 yıl boyunca kendisini istismar ettiği ve oğluna babalık yapmadığı gerekçesiyle 200 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Yanmaz'ın dilekçesindeki iddialara göre, gece evinden özel otomobille alınıp arka koltukta gizlice Galatasaray Metin Oktay Florya Tesisleri'ne sokulan Sinem Yanmaz, hocaların kaldığı villada Hamzaoğlu ile birlikte kaldı.



"HAPİS HAYATI YAŞATTI"

Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın aktardığı bilgilere göre, dilekçede Hamzaoğlu'nun eşinin durumu öğrendiğini ve kendisine hapis hayatı yaşattığı iddiası da yer aldı. Hamzaoğlu, Sinem Yanmaz'ın oğlu için 30 bin TL nafaka talebiyle açtığı, dava sonuçlanıncaya kadar aile mahkemesinin ödenmesini kararlaştırdığı 3 bin 500 TL ‘tedbir nafakasını' fazla bularak, indirilmesini talep etmişti.