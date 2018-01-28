İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, yaptığı açıklamada, "Saldırılar, Rus ve Esed rejiminin uçakları tarafından İdlib’in güneydeki Serakib, Maarretinuman ve Kefrenbil ilçeleri ile Kefer Amin bölgesine düzenlendi. Saldırılarda 14 sivil öldü, en az 30 sivil yaralandı." diye konuştu.

AA'nın haberine göre, Hac Yusuf, "Bugün İdlib'in farklı bölgelerine 100’den fazla hava saldırısı düzenlediler." ifadelerini kullandı.

Sivil savunma ekiplerinin arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini anlatan Hac Yusuf, yaralıların bölgedeki sağlık merkezlerine götürüldüğünü söyledi.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi, son 1,5 aydan beri yoğun hava saldırılarına maruz kalıyor. Suriye'nin kuzeyinde ve Türkiye sınırındaki İdlib ili, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmişti. Askeri muhalif ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki bölge, halen Esed rejimi ve zaman zaman Rusya’nın saldırılarına maruz kalıyor.

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