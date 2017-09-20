Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'nin iki gün içinde referandumu görüşmek üzere Bağdat'a üst düzey heyet gönderilmesi konusunda anlaştıkları bildirildi.

Irak Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Masum'un Süleymaniye kentinde Barzani ile referandumu görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, "Toplantıda, referandumu görüşmek üzere önümüzdeki iki gün içerisinde Bağdat'a üst düzey heyetin gönderilmesine karar verildi." ifadeleri kullanıldı.

Masum, Süleymaniye'ye giderek Barzani ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Genel Sekreteri ve eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin eşi Hero Talabani ile görüşmüştü.

Bağdat'taki bazı siyasi çevreler, söz konusu referanduma karşı tutumunu net olarak belirtmediği için KYB'li Cumhurbaşkanı Masum'a yoğun eleştirilerde bulunuyor.

Masum'un meclis tarafından görevden alınması için imza toplama çalışmaları yapılıyor.

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