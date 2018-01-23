Royal United Services Enstitüsü'de konuşma yapan İngiliz komutan Carter, İngiltere'nin askeri harcamaları kısıtlamasını eleştirerek, Suriye savaşında Rus ordusunun hem savaş deneyimi geçirdiğini hem de uzun menzilli füze denemeleri yaptığını aktardı.

Carter, "Eğer yakında onlarla kendimizi aynı seviyeye getirmezsek, İngilitere'nin önleyici saldırı ve tehditlere cevap verme kabiliyeti erozyona uğrayacak" dedi. Carter, Rusya'nın beklenenden daha kısa sürede düşmanlıklar üretebileceğini sözlerine ekleyere, NATO anlaşmasının beşinci maddesini etkisiz hale getirme çabası içinde olduklarını, bunun da kendi savunma ve güvenliklerini tehdit ettiğini belirtti.

İngiltere Genelkurmay Başkanı, "Bizim jenerasyonumuz Soğuk Savaş bitiminden beri seçilerek girilen savaşlara alıştı. Ama Rusya ile çatışma konusunda bir seçim hakkımız olmayabilir. Rus devrimci Lev Troçki'nin "Siz savaşla ilgilenmeyebilirsiniz ama savaş sizinle ilgilenir" sözünü hatırlamaları gerektiğini söyledi.

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