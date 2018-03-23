Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PYD/ PKK'ya karşı 20 Ocak'ta başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda 58 günde hedefe ulaşarak Afrin kent merkezinde kontrolü sağladı. Afrin'e düzenlenen harekat ile terör örgütü PYD/PKK'ya ağır darbe vuruldu. Harekat kapsamında 3 bin 655 terörist etkisiz hale getirildi. Afrin Harekatı'nda beklenilen ilerlemeyi sağlayan Türk Silahlı Kuvvetleri, terörle mücadelede bir başka sınır harekatını da Irak'taki PKK'lı teröristlere yönelik düzenliyor. Irak sınırındaki 34. Hudut Karakolu'na bağlı komandoların aktif rol aldığı Hakurk bölgesinde düzenlenen operasyonlarda şu ana kadar 55 teröristi etkisiz hale getirildi.
BÖLGEDE ÜSLER KURULACAK
Habertürk TV Muhabiri Murat Karataş'ın aktardığı bilgilere göre; Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Irak sınırının 15 kilometre içinde düzenlediği 'Kararlılık Harekatı'nın, daha önce düzenlenen kara harekatlarından farklı bir özelliği var. Türk Silahlı Kuvvetleri, daha önce Irak sınırları içinde düzenlediği harekatlarda belirlenen hedefleri imha ederek geri çekiliyordu. Ancak bu kez komandolar sınır ötesinde aktif görev alıyorlar. Irak sınırı içinde, belirlenen hedeflerin imha edildiği yerlerde üs bölgeleri kurulacak. Bağdat yönetimi, PKK'nın barındığı bu noktalarda güvenliği sağlayana kadar, karakollar kurana kadar Mehmetçik bölgede olacak.
HAREKATIN HEDEFİ
Kararlılık Harekatı kapsamında şu ana dek 55 terörist etkisiz hale getirildi. Bu harekatla terör örgütü PKK'nın sınır geçişlerinin önlenmesi hedefleniyor. Harekatın bir başka hedefi ise, terör örgütü PKK'nın akaryakıt kaçakçılığı ile elde ettiği geliri engelleyerek örgüte finansal olarak da darbe vurmak.
TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SÖZDE ÜST DÜZEY YÖNETİCİSİ AĞIR YARALANDI
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonuna havadan da destek veriliyor. Önceki gün düzenlenen hava harekatında 5 terörist etkisiz hale getirildi. PKK açısından önemli bir teröristin de ağır yaralandığı bildirildi. Sözde Hakurk Eyaleti Yürütme Kurulu üyesi Agiri kod adlı Birdal Burhanlı'nın ağır yaralandığının telsiz konuşmalarına yansıdığı belirtiliyor. Güvenlik kaynakları söz konusu teröristin etkisiz hale getirildiğini değerlendiriyor.
ABDULLAH AĞAR O DETAYA DİKKAT ÇEKTİ
Kararlılık Harekatı'nda, PKK'lı teröristlere ait 2 BKS (biksi), 3 AK-47, 2 roketatar ile çok sayıda yaşamsal malzeme ele geçirildi.
Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, sosyal medya hesabından Hakurk'ta ele geçirilen mühimmatların görsellerini paylaştı. Ağar, silahların yeni olmasına dikkat çekti. Ağar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Hakurk Armuş kampı civarında İHA ile tespit edilen 5 teröristin Dağ Komandonun olağan dışı manevrasıyla dün 17.55’te imhası sonucu ele geçen silahlar. Özellikle BKS’ler (Bikisi) sıfır. Bu Bikisiler, imha edilen bu teröristlerin Kandil’den kuzeye gelmiş olabileceğini söylüyor."
— Abdullah Ağar (@abdullahagar2) March 23, 2018
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