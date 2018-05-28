Olay, bu akşam saat 19.00 sıralarında Lefkoşa Gönyeli ilçesinde meydana geldi. Atatürk caddesi üzerinde bulunan Ballı Apartmanı'nda oturan Bilge Lord Kunduracı, yaramazlık yaptığı iddia edilen oğlu Ercan Kaya Kunduracı'yı, geçirdiği sinir krizi sonucu karnından bıçakladı. Bağırışmalar üzerine komşuları polise haber verdi. İhbar üzerine gelen polis ve sağlık ekibi küçük çocuğu kanlar içerisinde, dedesi Tahir Lord'u ise hareketsiz şekilde yatarken buldu.

DHA'nın haberine göre, sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ercan kaya'nın aldığı bıçak darbesiyle, dede Tahir Lord'un ise yaşadığı üzünden kaynaklı olabileceği belirtilen geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cinayet zanlısı anne Bilge Lord Kunduracı, tutuklanarak gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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