Türk sinemasının önde gelen isimlerinden olan, özellikle Hababam Sınıfı film serisindeki "Mahmut Hoca" karakteriyle tanınan Münir Özkul'un 92. yaş günü kutlanıyor. Peki Münir Özkul kimdir?
MÜNİR ÖZKUL KİMDİR?
Münir Özkul, 15 Ağustos 1925 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun olan Münir Özkul, sanat kariyerine henüz lise çağında başladı ve lise öğrencisi olduğu 1940 yılında Bakırköy Halkevi'nde tiyatro oyunlarında rol aldı.
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne ve Edebiyat Fakültesi'nin sanat tarihi bölümüne devam eden Münir Özkul, 1948'de "Aşk Köprüsü" adlı tiyatro oyunuyla profesyonel kariyerine başladı.
Aşk Köprüsü oyununun ardından Muhsin Ertuğrul yönetimindeki Küçük Sahne'ye geçen Münir Özkul, John Steinbeck'ten Fareler ve İnsanlar (1951), John Millington Synge'den Babayiğit, George Axelrod'dan Yaz Bekarı (1954), John Patrick'ten Çayhane (1955) gibi oyunlarda oynadı.
Ardından İstanbul Şehir Tiyatroları'nda, Ankara Devlet Tiyatrosu'nda ve İstanbul'da yer alan Bulvar Tiyatrosu'nda arkadaşlarıyla birlikte oluşturduğu grupla çalıştı.
1970'li yıllardan itibaren özellikle kalabalık kadrolu ve Ertem Eğilmez yapımlı filmlerde rol almaya başlayan Münir Özkul, kendisiyle özdeşleşen Hababam Sınıfı'ndaki "Mahmut Hoca" karakteriyle de tüm Türkiye'de tanınan bir isim oldu.
Kariyeri boyunca 200'den fazla filmde rol alan Özkul, Sev Kardeşim filmindeki oyunuyla 1972 Altın Portakal Film Festivali'nde "en iyi erkek oyuncu" ödülünü kazandı. "Bizim Aile" filminde canlandirdigi "Yaşar Usta" rolüyle de 1977 Azerbaycan Film Festivali'nde özel ödül kazandı. "Süt Kardeşler" filminde yönetmen yardımcılığı da yapmıştır.
Rol Aldığı Tiyatro Oyunları
- Aşk Köprüsü
- İstanbul'u Satıyorum (1987-88)
- Soyut Padişah
- Sersem Kocanın Kurnaz Karısı
- Çayhane
- Fareler ve İnsanlar
- Keşanlı Ali Destanı
- Yorgun Matador
- Hababam Sınıfı
- Babayiğit
- Yaz Bekarı
- Generalin Aşkı
- Kanlı Nigar
Rol Aldığı Sinema Filmleri
|Filmler
|Yıl
|Film
|Rol
|1950
|Üçüncü Selim'in Gözdesi
|1951
|Barbaros Hayreddin Paşa
|1951
|Evli Mi Bekar Mı
|1951
|Lale Devri
|1951
|Vatan ve Namık Kemal
|1951
|Yavuz Sultan Selim ve Yeniçeri Hasan
|1952
|Edi ile Büdü
|1952
|Edi ile Büdü Tiyatrocu
|1953
|Balıkçı Güzeli
|1953
|Halıcı Kız
|1955
|Bir Aşk Hikayesi
|1955
|Tuş / Bir Aşk Hikayesi
|1956
|Kalbimin Şarkısı
|Münir
|1956
|Miras Uğrunda
|1958
|Altın Kafes
|1958
|İftira
|1959
|Gurbet
|1960
|Taş Bebek
|1960
|Yaman Gazeteci
|Yaman
|1961
|Bir Bahar Akşamı
|1961
|Yumurcak
|1965
|65 Hüsnü
|1965
|Bilen Kazanıyor
|1965
|Cezmi Band 007.5
|1965
|Dokunma Bozulurum
|1965
|Gönül Kuşu
|1965
|Kahreden Kurşun
|Tencere Münir
|1965
|'Kan Gövdeyi Götürdü
|Zehir Hafiye
|1965
|Kart Horoz
|1965
|Senede Bir Gün
|1965
|Seveceksen Yiğit Sev
|1965
|Sonsuz Geceler
|Zühtü
|1965
|Yalancının Mumu
|1965
|İnatçı Gelin
|1965
|Şekerli misin Vay Vay
|1965
|Şoför Nebahat Bizde Kabahat
|1966
|Ben Bir Sokak Kadınıyım
|1966
|Bir Millet Uyanıyor
|Tilki Onbaşı
|1966
|Denizciler Geliyor
|1966
|Fakir Bir Kız Sevdim
|1966
|Seni Seviyorum
|1966
|Sevgilim Bir Artistti
|1967
|Elveda
|1967
|Sürtüğün Kızı
|1967
|Yaşlı Gözler
|1967
|Çifte Tabancalı Damat
|1967
|Ölünceye Kadar
|1968
|Artık Sevmeyeceğim
|Ahmet
|1968
|Kalbimdeki Yabancı
|1968
|Kanlı Nigar
|Apti
|1968
|Kara Gözlüm Efkarlanma
|1968
|'Nilgün
|1968
|Urfa İstanbul
|Doktor
|1968
|Yayla Kartalı
|1968
|İstanbul'da Cümbüş Var
|1969
|Ayşecik'le Ömercik
|Sansar Nuri
|1969
|Bana Derler Fosforlu
|1969
|Boş Çerçeve
|Ferhat
|1969
|Fakir Kızı Leyla
|1969
|Gelin Ayşem
|1969
|Nisan Yağmuru
|1969
|Sevdalı Gelin
|1969
|Sevgili Babam
|1969
|Uykusuz Geceler
|1970
|Ali İle Veli
|1970
|Arım, Balım, Peteğim
|1970
|Berduş Kız
|1970
|Bütün Aşklar Tatlı Başlar
|1970:
|Dikkat Kan Aranıyor
|1970
|Dönme Bana Sevgilim
|1970
|Hayatım Sana Feda
|Mehmet
|1970
|Kalbimin Efendisi
|1970
|Kara Dutum
|1970
|Küçük Hanımefendi
|1970
|Seven Ne Yapmaz
|1970
|Son Kızgın Adam
|1970
|Tatlı Meleğim
|1970
|Yavrum
|1970
|Yumruk Pazarı
|1970
|Yuvasız Kuşlar
|1970
|'Şoför Nebahat
|1971
|Ayşecik ve Sihirli Cüceler Rüyalar Ülkesinde
|1971
|Aşk Hikâyesi
|Şeker Ahmet
|1971
|Aşk Uğruna
|1971
|Bebek Gibi Maşallah
|1971
|Beklenen Şarkı
|1971
|Beyaz Kelebekler
|1971
|Beyoğlu Güzeli
|1971
|Donkişot Sahte Şövalye
|1971
|Gönül Hırsızı
|Salih Reis
|1971
|Hayat Sevince Güzel
|1971
|Hayatım Senindir
|1971
|Kadifeden Kesesi
|1971
|Senede Bir Gün
|1971
|Solan Bir Yaprak Gibi
|1971
|Son Hıçkırık
|1971
|Tophaneli Ahmet
|1971
|7 Kocalı Hürmüz
|1971
|İbiş Gangsterlere Karşı
|1971
|İşte Deve İşte Hendek
|1972
|Aslanların Ölümü
|1972
|Karamanın Koyunu
|1972
|O Ağacın Altında
|1972 :
|Sev Kardeşim
|Mesut Güler
|1972
|Tatlı Dillim
|1972
|Tövbekar
|1972
|Ver Allahım Ver
|1972
|Yiğitlerin Kaderi
|1972
|Üç Sevgili
|1973
|Izdırap
|Ahmet
|1973
|Niyet
|1973
|Oh Olsun
|Burhan Usta
|1973
|Yalancı Yarim
|1973
|Çulsuz Ali
|1973
|Şaban İstanbul'da
|1974
|Beş Tavuk Bir Horoz
|1974
|Gariban
|Şair Cevat
|1974
|Hasret
|1974
|Mavi Boncuk
|Baba Yaşar
|1974
|Salak Milyoner
|Mehmet Çavus
|1974
|Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz
|1975
|Beş Milyoncuk Borç Verir misin
|1975
|Bizim Aile
|Yaşar
|1975
|Gece Kuşu Zehra
|1975
|Gülşah
|1975
|Hababam Sınıfı
|Kel Mahmut
|1975
|Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı
|Kel Mahmut
|1976
|Aile Şerefi
|Rıza
|1976
|Hababam Sınıfı Uyanıyor
|Kel Mahmut
|1977
|Cennetin Çocukları
|Hasan
|1977
|Gülen Gözler
|Yaşar Usta
|1977
|Hababam Sınıfı Tatilde
|Kel Mahmut
|1978
|Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor
|Kel Mahmut
|1978
|Neşeli Günler
|Kazım
|1979
|Aşkın Gözyaşları
|1979
|Erkek Güzeli Sefil Bilo
|Hüso
|1979
|İbiş'in Rüyası
|Nahit
|1980
|Banker Bilo
|Hasan
|1980
|Deliler Almanya'da
|1980
|İbişo
|1981
|Bizim Sokak
|1981
|Deliler Koğuşu
|1981
|Gırgıriye
|Emin
|1981
|Gırgıriyede Şenlik Var
|Emin
|1982
|Altın Kafes
|1982
|Ağlayan Gülmedi mi?
|1982
|Beni Unutma
|1982
|Bir Yudum Mutluluk
|1982
|Buyurun Cümbüşe
|1982
|Gazap Rüzgârı
|1982
|Görgüsüzler
|1982
|Islak Mendil
|Kadir
|1982
|Talih Kuşu
|1982
|Şıngırdak Şadiye
|1983
|Dostlar Sağolsun
|Tahir Baba
|1983
|Gırgıriyede Cümbüş Var
|Emin
|1983
|İlişki
|1983
|Şaşkın Ördek
|1984
|Geçim Otobüsü
|Nasrettin
|1984
|Gırgıriyede Büyük Seçim
|Emin
|1984
|Kızlar Sınıfı
|Mahmut Hoca
|1984
|Çaresizim
|1984
|Şaşkın Gelin
|1985
|Büyük Günah
|1985
|Deliye Hergün Bayram
|1985
|Duyar mısın Feryadımı
|1985
|Garibim Ceylan
|1985
|Köşeyi Dönenler
|1985
|Muhabbet Kuşları
|1985
|Palavracılar
|1985
|Sarı Öküz Parası
|1985
|Ya Ya Ya Şa Şa Şa
|1985
|Çalınan Hayat
|1985
|Şişeli Köy
|1986
|Alın Yazımız Bu
|1986
|Ana Kucağı
|1986
|Babalar da Ağlar
|1986
|Dayak Cennetten Çıkma
|1986
|Efkarlıyım Abiler
|1986
|Ekmek Parası
|1986
|Elmayı Kim Isırdı
|1986
|Gülmece Güldürmece / Gelinciklerim
|1986
|Kuzucuklarım
|1986
|Küçük Ağam
|1986
|Kısmetin En Güzeli
|1986
|Kızlar Sınıfı Tatilde
|1986
|Melek Hanım'ın Fendi
|1986
|Milyarder
|Mahmut
|1986
|Neşeye Bak Neşeye
|1986
|Töre
|1987
|Afife Jale
|1987
|Aile Pansiyonu
|Murtaza
|1987
|Etme Bulma
|1987
|Füze Nuri
|1987
|Günah
|1987
|Kadersiz Kullar
|1987
|Kuşatma 2 / Şok
|1987
|Otobüs Yolcuları / İhsaniye - Karasu
|1987
|Püf Noktası
|1987
|Yaşamaya Mecburum
|1987
|Yıkılan Yuva
|1987
|Yıllar
|1988
|A Ay
|1988
|Acı Gurbet
|1988
|Arabesk
|1993
|Al Dudaklım
|1996
|Ay, Işığında Saklıdır
- Münir Özkul kimdir?
- münir özkul
- Mahmut Hoca