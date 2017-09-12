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"Bunun soğuğu sıcağı, gecesi gündüzü var. Kurbağayı hem yazın hem de kışın topluyoruz. Yaz aylarında kurbağa çok olduğu için fiyatlar düşüyor. Kışın ise artıyor. Kışın kurbağa toplamaya o soğuk havada suya girdiğimizde hastalanıyoruz, bizler için zor oluyor. Fiyatların dengelenmesini istiyoruz."