Edirne'de kurbağa toplayan "kurbağa avcıları", zorlu şartlar altında ekmek parası kazanıyor. Kurbağa Salyangoz Toplayıcıları Yardımlaşma ve Kalkınma Derneği üyesi 50'ye yakın kurbağa avcısından biri olan 53 yaşındaki Nihat Savaş Uzunlarda da evinin geçimini ve 3 yıldır KOAH ile mücadele eden hasta eşinin masraflarını karşılamak için zorlu koşullara göğüs geriyor.
Çevresindekilerin "Kurbağacı Savaş" lakabını taktığı Uzunlardan, baba mesleğini uzun yıllardır sürdürüyor. Hava sıcaklıklarına göre kışın şafak vakti, havanın sıcak gittiği günlerde ise gece kurbağa avlayan Uzunlardan, kasık çizmesi, fener, gaz lambası, kepçe ve çuvalıyla kanalet ve göletleri dolaşıyor.
Domates, biber, az peynir ve zeytinden oluşan çıkınını avlanma sahasında açan ve açlığını bastıran "Kurbağacı Savaş", havanın tamamen kararması sonrasında gaz lambası ve feneriyle aydınlattığı yuvalarından kurbağaları toplamaya başlıyor.
Uzunlardan, bataklık alanlarda bata çıka yaptığı avladığı kurbağalardan boyu küçük olanları yaşam alanlarına bırakıyor, etine dolgun kurbağaları ise çuvala koyuyor. Yaklaşık 3-5 saatlik avlanmanın ardından evinin yolunu tutan Uzunlardan, kilogramını 10 liradan toptancılara sattığı kurbağanın, masrafları düştükten sonra evine günlük 30-40 lirasına "bereket" dileyerek götürüyor.
KURBAĞALARDAN NE YAPILIYOR?
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