İslam aleminde Kurban Bayramı için hazrılıklar devam ediyor. Ramazan Bayramı'nın geride kalmasıyla Zilhicce ayında icra edilecek Kurban Bayramı için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimi de araştırılıyor. İşte Kurban Bayramı'na dair detaylar ve Diyanet İşleri bayram tarihi...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Bu sene Kurban Bayramı, 20 Ağustos'ta Arefe günüyle birlikte başlıyor. Bayramın ilk günü 21 Ağustos Salı gününe denk geliyor. Kurban Bayramı, 4 gün sürüyor. 25 Ağustos yani Kurban Bayramı'nın son günü Cuma günü. Kurban Bayramı tatili 9 gün ilan edilirse 18 Ağustos'tan itibaren tatil başlayacak.

Kurban Bayramının Arefe günü 20 Ağustos Pazartesi günü (Yarım Gün)

Kurban Bayramının 1. günü 21 Ağustos Salı günü

Kurban Bayramının 2. günü 22 Ağustos Çarşamba günü

Kurban Bayramının 3. günü 23 Ağustos Perşembe günü

Kurban Bayramının 4. günü 24 Ağustos Cuma günü olacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban bayramı tatili normalde 4 gündür. Bu yıl Kurban bayramının Salı gününden başlaması akıllarda 9 günlük tatili getirdi.

Gazete ve televizyonların Ankara temsilcilerini iftarda ağırlayan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurtulmuş, bayram tatilinin 9 gün olup olmayacağı ile ilgili soruya da yanıt verdi.

Bakan Numan Kurtulmuş, bayram tatilinin 9 güne uzatılması konusunda “Ben Kültür ve Turizm Bakanı’yım şu anda, bana sorarsanız; insanların turizm faaliyetleri. Ama bir de bunun bir ekonomik şeyi var, bu biraz kolay değil” dedi.

Resmi açıklama henüz gelmezken Kurban bayramı tatilinin 9 gün olması bekleniyor...

KURBAN İBADETİNİN MAHİYETİ VE HÜKMÜ NEDİR?

Sözlükte yaklaşmak, Allah’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah’a yaklaşmak ve O’nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.

Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk’a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk’a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.

KURBAN KESİM VAKTİ NE ZAMAN BAŞLAR?

Kurban Bayramı namazı kılındıktan sonra başlar. Kurban bayramının üçüncü günü sona erer.

KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAATİ

İstanbul Kurban Bayram Namazı: 07:00

Ankara Kurban Bayram Namazı: 06:46

İzmir Kurban Bayram Namazı: 07:11

Diğer illerin Kurban Bayram Namazı saati

İL İL KURBAN BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

2018 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

​HİCRİ TARİHLER MİLADİ TARİHLER GÜN AY YIL GÜN AY-YIL HAF.GÜN DİNİ GÜNLER 1 C.EVVEL 1439 18 OCAK-2018 PERŞEMBE ........ 1 C.AHİR 1439 17 ŞUBAT-2018 CUMARTESİ ........ 1 RECEB 1439 19 MART-2018 PAZARTESİ ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI 4 RECEB​ 1439​ 22 MART-2018​ PERŞEMBE​ REGAİB KANDİLİ​ 26 RECEB 1439 13 NİSAN-2018 CUMA MİRAC KANDİLİ 1 ŞABAN 1439 17 NİSAN-2018 SALI ........... 14 ŞABAN 1439 30 NİSAN-2018 PAZARTESİ BERAT KANDİLİ 1 RAMAZAN 1439 16 MAYIS-2018 ÇARŞAMBA RAMAZAN BAŞLANGICI 26 RAMAZAN 1439 10 HAZİRAN-2018 PAZAR KADİR GECESİ 30 RAMAZAN 1439 14 HAZİRAN-2018 PERŞEMBE AREFE 1 ŞEVVAL 1439 15 HAZİRAN-2018 CUMA RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün) 2 ŞEVVAL 1439 16 HAZİRAN-2018 CUMARTESİ RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün) 3 ŞEVVAL 1439 17 HAZİRAN-2018 PAZAR RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün) 1 ZİLKADE 1439 14 TEMMUZ-2018 CUMARTESİ ........ 1 ZİLHİCCE 1439 12 AĞUSTOS-2018 PAZAR ........ 9 ZİLHİCCE 1439 20 AĞUSTOS-2018 PAZARTESİ AREFE 10 ZİLHİCCE 1439 21 AĞUSTOS-2018 SALI KURBAN BAYRAMI (1.Gün) 11 ZİLHİCCE 1439 22 AĞUSTOS-2018 ÇARŞAMBA KURBAN BAYRAMI (2.Gün) 12 ZİLHİCCE 1439 23 AĞUSTOS-2018 PERŞEMBE KURBAN BAYRAMI (3.Gün) 13 ZİLHİCCE 1439 24 AĞUSTOS-2018 CUMA KURBAN BAYRAMI (4.Gün) 1 MUHARREM 1440 11 EYLÜL-2018 SALI HİCRİ YILBAŞI 10 MUHARREM 1440 20 EYLÜL-2018 PERŞEMBE AŞURE GÜNÜ 1 SAFER 1440 10 EKİM-2018 ÇARŞAMBA ........ ​1 R.EVVEL 1440​ 09 KASIM-2018​ CUMA ........​ ​11 R.EVVEL​ 1440​​ 19 KASIM-2018​​ PAZARTESİ​ MEVLİD KANDİLİ​ 1 R.AHİR​ 1440​​ 08 ARALIK-2018​​​ CUMARTESİ ........​