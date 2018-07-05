İslam aleminde Kurban Bayramı için hazrılıklar devam ediyor. Ramazan Bayramı'nın geride kalmasıyla Zilhicce ayında icra edilecek Kurban Bayramı için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimi de araştırılıyor. İşte Kurban Bayramı'na dair detaylar ve Diyanet İşleri bayram tarihi...
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Bu sene Kurban Bayramı, 20 Ağustos'ta Arefe günüyle birlikte başlıyor. Bayramın ilk günü 21 Ağustos Salı gününe denk geliyor. Kurban Bayramı, 4 gün sürüyor. 25 Ağustos yani Kurban Bayramı'nın son günü Cuma günü. Kurban Bayramı tatili 9 gün ilan edilirse 18 Ağustos'tan itibaren tatil başlayacak.
Kurban Bayramının Arefe günü 20 Ağustos Pazartesi günü (Yarım Gün)
Kurban Bayramının 1. günü 21 Ağustos Salı günü
Kurban Bayramının 2. günü 22 Ağustos Çarşamba günü
Kurban Bayramının 3. günü 23 Ağustos Perşembe günü
Kurban Bayramının 4. günü 24 Ağustos Cuma günü olacak.
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?
Kurban bayramı tatili normalde 4 gündür. Bu yıl Kurban bayramının Salı gününden başlaması akıllarda 9 günlük tatili getirdi.
Gazete ve televizyonların Ankara temsilcilerini iftarda ağırlayan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurtulmuş, bayram tatilinin 9 gün olup olmayacağı ile ilgili soruya da yanıt verdi.
Bakan Numan Kurtulmuş, bayram tatilinin 9 güne uzatılması konusunda “Ben Kültür ve Turizm Bakanı’yım şu anda, bana sorarsanız; insanların turizm faaliyetleri. Ama bir de bunun bir ekonomik şeyi var, bu biraz kolay değil” dedi.
Resmi açıklama henüz gelmezken Kurban bayramı tatilinin 9 gün olması bekleniyor...
KURBAN İBADETİNİN MAHİYETİ VE HÜKMÜ NEDİR?
Sözlükte yaklaşmak, Allah’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah’a yaklaşmak ve O’nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.
Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk’a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk’a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.
Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.
KURBAN KESİM VAKTİ NE ZAMAN BAŞLAR?
Kurban Bayramı namazı kılındıktan sonra başlar. Kurban bayramının üçüncü günü sona erer.
KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAATİ
İstanbul Kurban Bayram Namazı: 07:00
Ankara Kurban Bayram Namazı: 06:46
İzmir Kurban Bayram Namazı: 07:11
Diğer illerin Kurban Bayram Namazı saati
İL İL KURBAN BAYRAM NAMAZI SAATLERİ
2018 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
|
HİCRİ TARİHLER
|
MİLADİ TARİHLER
|
GÜN
|
AY
|
YIL
|
GÜN
|
AY-YIL
|
HAF.GÜN
|
DİNİ GÜNLER
|
1
|
C.EVVEL
|
1439
|
18
|
OCAK-2018
|
PERŞEMBE
|
........
|
1
|
C.AHİR
|
1439
|
17
|
ŞUBAT-2018
|
CUMARTESİ
|
........
|
1
|
RECEB
|
1439
|
19
|
MART-2018
|
PAZARTESİ
|
ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI
|
4
|
RECEB
|
1439
|
22
|
MART-2018
|
PERŞEMBE
|
REGAİB KANDİLİ
|
26
|
RECEB
|
1439
|
13
|
NİSAN-2018
|
CUMA
|
MİRAC KANDİLİ
|
1
|
ŞABAN
|
1439
|
17
|
NİSAN-2018
|
SALI
|
...........
|
14
|
ŞABAN
|
1439
|
30
|
NİSAN-2018
|
PAZARTESİ
|
BERAT KANDİLİ
|
1
|
RAMAZAN
|
1439
|
16
|
MAYIS-2018
|
ÇARŞAMBA
|
RAMAZAN BAŞLANGICI
|
26
|
RAMAZAN
|
1439
|
10
|
HAZİRAN-2018
|
PAZAR
|
KADİR GECESİ
|
30
|
RAMAZAN
|
1439
|
14
|
HAZİRAN-2018
|
PERŞEMBE
|
AREFE
|
1
|
ŞEVVAL
|
1439
|
15
|
HAZİRAN-2018
|
CUMA
|
RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)
|
2
|
ŞEVVAL
|
1439
|
16
|
HAZİRAN-2018
|
CUMARTESİ
|
RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)
|
3
|
ŞEVVAL
|
1439
|
17
|
HAZİRAN-2018
|
PAZAR
|
RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)
|
1
|
ZİLKADE
|
1439
|
14
|
TEMMUZ-2018
|
CUMARTESİ
|
........
|
1
|
ZİLHİCCE
|
1439
|
12
|
AĞUSTOS-2018
|
PAZAR
|
........
|
9
|
ZİLHİCCE
|
1439
|
20
|
AĞUSTOS-2018
|
PAZARTESİ
|
AREFE
|
10
|
ZİLHİCCE
|
1439
|
21
|
AĞUSTOS-2018
|
SALI
|
KURBAN BAYRAMI (1.Gün)
|
11
|
ZİLHİCCE
|
1439
|
22
|
AĞUSTOS-2018
|
ÇARŞAMBA
|
KURBAN BAYRAMI (2.Gün)
|
12
|
ZİLHİCCE
|
1439
|
23
|
AĞUSTOS-2018
|
PERŞEMBE
|
KURBAN BAYRAMI (3.Gün)
|
13
|
ZİLHİCCE
|
1439
|
24
|
AĞUSTOS-2018
|
CUMA
|
KURBAN BAYRAMI (4.Gün)
|
1
|
MUHARREM
|
1440
|
11
|
EYLÜL-2018
|
SALI
|
HİCRİ YILBAŞI
|
10
|
MUHARREM
|
1440
|
20
|
EYLÜL-2018
|
PERŞEMBE
|
AŞURE GÜNÜ
|
1
|
SAFER
|
1440
|
10
|
EKİM-2018
|
ÇARŞAMBA
|
........
|
1
|
R.EVVEL
|
1440
|
09
|
KASIM-2018
|
CUMA
|
........
|
11
|
R.EVVEL
|
1440
|
19
|
KASIM-2018
|
PAZARTESİ
|
MEVLİD KANDİLİ
|
1
|
R.AHİR
|
1440
|
08
|
ARALIK-2018
|
CUMARTESİ
|
........
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