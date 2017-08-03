FİSKOS

Kenan İmirzalıoğlu’nun partneri Cansu Dere olacak

03 Ağustos 2017 Perşembe, 11:12:57

  • 1 Kenan İmirzalıoğlu’nun partneri Cansu Dere olacak
    1 | 10

    Fatih Sultan Mehmet’e hayat verecek olan Kenan İmirzalıoğlu’nun partnerinin Cansu Dere olacağı iddia edildi.

  • 2 Kenan İmirzalıoğlu’nun partneri Cansu Dere olacak
    2 | 10

    Milliyet'in haberine göre; Osmanlı Devleti’nin en önemli padişahlarından olan ve 21 yaşında İstanbul’un Fethi’yle çağ kapatıp, çağ açan Fatih Sultan Mehmet’in hayatının anlatılacağı ‘Fatih’ dizisinin oyuncuları netleşmeye başladı.

  • 3 Kenan İmirzalıoğlu’nun partneri Cansu Dere olacak
    3 | 10

    Projede, Fatih Sultan Mehmet’i canlandıracak olan Kenan İmirzalıoğlu’nun partnerinin Cansu Dere olacağı iddia edildi.

  • 4 Kenan İmirzalıoğlu’nun partneri Cansu Dere olacak
    4 | 10

    Fahriye Evcen ve Çetin Tekindor gibi isimlerle de görüşen yapım şirketi, projeyi Bursa’nın Karacabey ilçesinde kurulan platoda ve İstanbul’un tarihi yerlerinde çekecek.

    • HABERİN DEVAMI
  • 5 Kenan İmirzalıoğlu’nun partneri Cansu Dere olacak
    5 | 10

    Birçok isim de konuk oyuncu olarak dizide yer alacak. 

    • HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000