Kenan İmirzalıoğlu’nun partneri Cansu Dere olacak

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Milliyet'in haberine göre; Osmanlı Devleti’nin en önemli padişahlarından olan ve 21 yaşında İstanbul’un Fethi’yle çağ kapatıp, çağ açan Fatih Sultan Mehmet’in hayatının anlatılacağı ‘Fatih’ dizisinin oyuncuları netleşmeye başladı.