Kenan İmirzalıoğlu’nun partneri Cansu Dere olacak

Fatih Sultan Mehmet’e hayat verecek olan Kenan İmirzalıoğlu’nun partnerinin Cansu Dere olacağı iddia edildi.
Milliyet'in haberine göre; Osmanlı Devleti’nin en önemli padişahlarından olan ve 21 yaşında İstanbul’un Fethi’yle çağ kapatıp, çağ açan Fatih Sultan Mehmet’in hayatının anlatılacağı ‘Fatih’ dizisinin oyuncuları netleşmeye başladı.
Projede, Fatih Sultan Mehmet’i canlandıracak olan Kenan İmirzalıoğlu’nun partnerinin Cansu Dere olacağı iddia edildi.
Fahriye Evcen ve Çetin Tekindor gibi isimlerle de görüşen yapım şirketi, projeyi Bursa’nın Karacabey ilçesinde kurulan platoda ve İstanbul’un tarihi yerlerinde çekecek.
Birçok isim de konuk oyuncu olarak dizide yer alacak.