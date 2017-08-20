IQ'su 140 olan pop yıldızı: Aleyna Tilki

20 | 27

‘Sen Olsan Bari’nin klibinin senaryosu size mi ait?

Hikâye de bana ait senaryo da. Her şeyi bana ait. Şarkıda da, aranjesinde de benim fikirlerim var. Fikir noktasında her şey benden çıktı. Ben hayal ettim aranjörler yaptı, yönetmenler çekti. Şarkıların nasıl bir tarzda olmasını istediğimi belirledim ve tabii ki de çok çok usta isimler de hayallerimi gerçeğe dönüştürdüler.