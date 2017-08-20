ÖZEL RÖPORTAJLAR

IQ'su 140 olan pop yıldızı: Aleyna Tilki

20 Ağustos 2017 Pazar, 08:01:13

IQ’su 140 olan 17 yaşındaki Aleyna Tilki, üzerine yağdırılan karışıklıkların kendisini star yaptığını söyleyerek ‘Kimse masumiyetle ilgilenmez’ dedi

  • 1 IQ'su 140 olan pop yıldızı: Aleyna Tilki
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    Nasıl biri olduğunu en çok merak ettiğim ünlülerdendi. Henüz 17 yaşında. Nasıl oldu da seslendirdiği ilk şarkısı ‘Cevapsız Çınlama’nın klibi 11 ayda 310 milyon kez izlendi, nasıl oluyor da ikinci şarkısı ‘Sen Olsan Bari’nin klibi 24 saatte 5 milyon kez izlenip dünya yıldızları Shakira, Rihanna ve Selena Gomez’i geçti? 

  • 2 IQ'su 140 olan pop yıldızı: Aleyna Tilki
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    Nasıl oldu da sadece bir yıl içinde 1.65 metre olan boyundan büyük işlere imza attı? Bu kızın alameti farikası neydi? Şanı, şöhreti ve başarısı sabun köpüğü misali gibi miydi yoksa geleceğin yıldızı mıydı? Ben bunları düşünürken röportajın daha beşinci dakikasında IQ seviyesinin 140 olduğunu öğrendim. HT Magazin'den Mehmet Çalışkan şarkıcı Aleyna Tilki ile konuştu

  • 3 IQ'su 140 olan pop yıldızı: Aleyna Tilki
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    Bu kadar ilgi görmek sizi ne ölçüde şımartıyor? Şımarmak mı?

     

    Hiç... Ortada şımaracak bir durum yok. Mesleğimle ilgili en iyi olanı yapmanın peşinden koşuyorum. Bunun karşılığında gördüğüm ilgi beni neden şımartsın. Sadece şükrediyorum.

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  • 4 IQ'su 140 olan pop yıldızı: Aleyna Tilki
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    Gerçekten mi? Biraz olsa da kendi kendinize ‘Heyytt be’ demiyor musunuz?

     

    Kansere tedavi bulan, açlığı yok eden, her çocuğun iyi bir geleceği olması için çalışmalar yapan insan ‘Heyt be’ demeli. İlgi görmek elbette beni mutlu ediyor. Kendi kendime ‘Heytt be’ değil şunu söylüyorum: ‘Bak Aleyna! İnsanlar senin şarkılarını dinliyor. Sen de onlara her defasında daha iyisini sunmalısın.’

  • 5 IQ'su 140 olan pop yıldızı: Aleyna Tilki
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    Bugünler tesadüfler sonucu mu geldi yoksa...

     

    Tesadüflere inanmam. Elbette bir plan çerçevesinde ilerledim.

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