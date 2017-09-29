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Miss Turkey 2017 Yarışmasında birinci seçilen Itır Esen'in tacı, sosyal medyada 15 Temmuz şehitleriyle ilgili yaptığı bir paylaşım nedeniyle geri alındı. Bu karardan sonra Miss Turkey birincisi Aslı Sümen oldu. Peki yeni Miss Turkey'in Miss World'de rakibi olacak güzeller kimler? İşte 18 Aralık 2017'de düzenlenecek Miss World katılımcılarından bazıları...