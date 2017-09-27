Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yüzde 40 zam geliyor

Orta Vadeli Program'ın açıklandığı basın toplantısında konuşan Ağbal, gelir getirici çalışmalar kapsamında çeşitli değişikliklere gittiklerini söyledi.
Binek otomobillerin motorlu taşıtlar vergisini gelecek seneden itibaren yüzde 40 artıracaklarını belirten Ağbal, vergileme sisteminde de değişikliğe gidileceğini kaydetti.
Ağbal, "Sadece binek otomobillere ilişkin bir artış var. Ayrıca 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren motorlu taşıtlar vergisinde sistem değişikliğine gidiyoruz. Şu anda sadece motor silindir hacmini dikkate alan sistem var. Binek otomobilin değerini de dikkate alan yeni bir tarife değişikliğine geçiyoruz. Yeni alınacak binek otomobillerde aracın değeri de vergide belirleyici olacak. Değeri arttıkça vergi miktarında da yüzde 10 ve 20 oranında artış olacak" dedi.
YENİ VERGİLER NE OLACAK
Motor hacmi 1300 cc ve altındaki 1-3 yaş araçlardan 646 TL, 1300 cc-1600 cc arası araçlardan 1035 TL, 1601 cc-1800 cc arası araçlardan 1827 TL, 1801-2000 cc arası araçlardan da 2878 TL yıllık MTV alınıyor.
Yüzde 40'lık artışın ardından, 1300 cc ve altındaki 1-3 yaş araçların vergisi 904 liraya, 1300 cc-1600 cc arası 1449 liraya, 1601 cc-1800 cc arası 2558 liraya, 1801-2000 cc arası 4 bin 29 liraya çıkacak. Bu rakamların üzerine yeniden değerleme oranı kadar bir zam gelip gelmeyeceği ise henüz belirsiz.
Daha yüksek motor hacmi ve daha yaşlı araçların vergilerinde de benzer şekilde yüzde 40'lık artış meydana gelecek.
Mevcut uygulanan MTV oranları
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Misafir 7 saniye önceolsun olsun, köprü yaptı yol yaptı :)00
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Misafir 16 saniye öncesalcano bisiklet var satılık:D00
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Misafir 20 saniye önceemekliye memura %3-4 zam ama iş almaya gelince @ zam hakikaten tam mahkemelik bir durum00