Muslera: ''Hepinizden özür dilerim''

Derbide ikinci yarının hemen başında yaptığı büyük hatayla Cenk’e golü ikram eden Muslera maç sonu oldukça moralsizdi.

Gazete Habertürk'ün haberine göre yedirdiği golün ardından takımın direncini kaybettiğini ve Beşiktaş’ın daha coşkulu oynamaya başlayıp skoru açtığını düşünen Uruguaylı file bekçisi, takım arkadaşlarından özür diledi.

Büyük bir hata yaptığını belirten ‘Nando’nun, “Sahada iyi şekilde mücadele ederken hiç istemediğim bir hata yaptım. Bu yüzden de maçı kaybettik. Hepinizden özür dilerim” dediği öğrenildi.

Muslera’nın bu sözlerine karşılık veren bazı isimler ise “Biz bir takımız ve maçı hep birlikte kaybettik. Kafana takma, hep birlikte daha fazla çalışıp ayağa kalkacağız” diyerek tecrübeli kaleciyi teskin etmeye çalıştı.

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