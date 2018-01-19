Polis başmüfettişi ve eski Emniyet Müdürü FETÖ ve tarihi eser kaçakçılığından gözaltında

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nda görevli başmüfettiş ve Isparta eski İl Emniyet Müdürü H.A. (48), Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ait doküman ve tarihi eserlerle yakalanarak gözaltına alındı.



Tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisine ulaşan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri,bir eve operasyon düzenledi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Yusuf Kılıç'ın haberine göre; ekipler tarafından arama yapılan evde FETÖ/PDY'ye ait çeşitli doküman ve tarihi eserler ele geçirdi. Doküman ve tarihi eserlere el konulurken, evin sahibi H.A. gözaltına alındı. H.A.'nın, yapılan kimlik tespitinde Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nda başmüfettiş olarak görev yaptığı belirlendi. Gaziantep Polis Meslek Yüksekokulu'nda Müdür Yardımcısı olarak görev yaparken, 20 Ocak 2015 tarihinde yayımlanan İçişleri Bakanlığı kararnamesiyle Isparta'ya İl Emniyet Müdürü olarak atanan H.A'nın 20 Ekim 2016'da Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nda başmüfettiş olarak görevlendirildiği öğrenildi. Halen bu görevi yürüttüğü belirtilen H.A.'nın, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'deki sorgusu sürüyor.

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