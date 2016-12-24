D vitamininin fazlası zehirliyor!

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun ‘Yüksek doz D vitamini içeren ilaçların reçetesiz kullanımı’ notuyla eczacılara gönderdiği mektupta D vitamini zehirlenmesine dikkat çekildi. Mektupta, yüksek dozda D vitamini içeren ilaçların eczanelerde reçetesiz satışı ve bilinçsiz kullanımının, çocuklarda kemik ağrılarına neden olan ‘hiperkalsemi’ hastalığına davetiye çıkardığı belirtildi. D vitamini eksikliği ya da yetmezliği durumunda başvurulan ilaçlar, özellikle ebeveynler tarafından hekime danışılmadan kullanıldığında bilinç bulanıklığı, bulantı, kilo kaybı, aşırı susama, sık idrara çıkma, böbrek taşı oluşumu gibi belirtiler ortaya çıkıyor. Peki, uzmanlar ne diyor?