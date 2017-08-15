Hayata döndürdüğü Vedat Bekdaş'ı evinde ziyaret etti

Giresun'da boğulmak üzere olan 13 yaşındaki Vedat Bekdaş’ı suni teneffüs ve kalp masajı yaparak hayata döndüren mühendis Reyhan Kösedağ, kurtardığı çocuğu evinde ziyaret etti.

Gazete Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre; Giresun’un Bulancak İlçesi Karagöl Naltaş Yaylası Atgirmez Deresi’nde incelemelerde bulunmak üzere yola çıkan DSİ heyeti, boğulma vakasıyla karşılaşmıştı. DSİ personeli, çevredeki vatandaşlarla birlikte Kovanlık Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Vedat Bekdaş’ı yarı baygın olarak sudan çıkardı.

Yaklaşık 10 dakika suda kalan Vedat Bekdaş’a ilk müdahale yapıldı. Yuttuğu su boşaltılmaya çalışmasına rağmen nabzı atmayan gencin öldüğü düşünülerek, müdahale yapılmaktan vazgeçildi. Bu sırada arkadaşlarıyla birlikte olay yerine ulaşan DSİ personeli Reyhan Kösedağ, suni teneffüs ve kalp masajı yaparak öldü zannedilen Vedat Bekdaş’ın hayata dönmesini sağladı. İki gün uyutulduktan sonra taburcu olan Vedat Bekdaş’ı DSİ personeli evinde ziyaret etti.