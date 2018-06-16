Şırnak'ta, 11 Haziran'da PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada ağır yaralanıp, Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) tedaviye alınan Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi, bu sabah tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirerek, şehit oldu. Acı haber, şehit Çelebi'nin memleketi Erzurum'da yaşayan yakınlarını yasa boğdu.



DHA'nın haberine göre, Erzurumlu Kemal- Hamiyet Çelebi çiftinin 5 çocuğundan biri olan Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi, 11 Haziran Pazartesi günü, Şırnak kırsalında terör örgütü PKK mensuplarıyla girdiği çatışmada ağır yaralandı. Şırnak Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Yüzbaşı Çelebi, durumunun ağır olması nedeniyle GATA'ya sevk edildi. Burada tedaviye alınan Çelebi, bugün sabah saatlerinde, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.

Acı haber, Yüzbaşı Çelebi'nin tedavisi dolayısıyla Ankara'da bulunan yakınlarına verildi. Çelebi'nin şehit olduğunu öğrenen Erzurum'daki yakınları ve arkadaşları da büyük üzüntü yaşadı. Bekar olan şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi'nin cenazesinin, yarın düzenlenecek törenin ardından Erzurum'da toprağa verileceği belirtildi.





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