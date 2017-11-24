Şırnak'ta operasyonda kayalıktan düşen asker Aykut Kazar şehit oldu

Şırnak Beytüşşebap ilçesi kırsalında 14 Kasım günü yapılan operasyon sırasında kayalıklardan düşerek ağır yaralanan Jandarma Komando Uzman Çavuş Aykut Kazar, 10 gündür tedavi gördüğü Ankara GATA'da yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu.

Habertürk Haber Merkezi'nden Zafer Samancı'nın edindiği bilgilere göre, şehit Kazar'ın 1999 yılında Gölcük depreminde babasını kaybettiği ve kendisinin de 3 saat sonra enkaz altından çıkarıldığı öğrenildi. Uzman Çavuş Kazar Konya'nın Akşehir ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.