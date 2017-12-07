Son Dakika: 7 Aralık FETÖ operasyonları - İşte FETÖ operasyonlarında son gelişmeler

Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) 15 Temmuz 2016 tarihinde yapmak istediği hain darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından yurt genelinde FETÖ destekçi ve üyelerinin yakalanması için başlatılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 7 Aralık Perşembe günü raporu.

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ÇANAKKALE MERKEZLİ FETÖ OPERASYONU

Çanakkale merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 zanlıdan 11'i tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Çanakkale, Balıkesir, Yalova, Kocaeli, İstanbul, İzmir, Ankara ve Zonguldak'ta 19 Kasım'da gözaltına alınan zanlıların sorguları tamamlandı.



Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan, halen doktorluk ve öğretmenlik yapan 3 mahrem imam ile aralarında kurmay albay ve binbaşının da bulunduğu 6 muvazzaf subay ile 2'si eski ordu mensubu 11 kişi tutuklandı. 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Adreslerinde bulunamayan firari 14 kişi aranıyor.



Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 27 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, 8 ilde düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alınmıştı. (AA)

FETÖ'NÜN ASKERİ MAHREM YAPILANMASINA DARBE: ANKARA'DA YARGI PERSONELİNE FETÖ OPERASYONU

Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 10'u kamudan ihraç edilen, 2 Adalet Bakanlığı ve 11 Yargıtay çalışanı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle Kanun Hükmünde Kararname ile 10'u meslekten ihraç edilen, 2 Adalet Bakanlığı ve 11 Yargıtay personeli hakkında gözaltı kararı alındı.



Zanlıların adreslerine düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.



Adreslerinde bulunamayan 3 zanlı aranıyor. (AA)

İSTANBUL MERKEZLİ 8 İLDE OPERASYON



Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 39 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullandığı tespit edilen ve konuşma içerikleri çözümlenen 39 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında doktor ve öğretmenlerin de olduğu şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.



Operasyon kapsamında çok sayıda kişinin gözaltına alındığı ve söz konusu adreslerdeki aramaların sürdüğü belirtildi. (AA)

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