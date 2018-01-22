Uzmanlar Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nın şifrelerini Habertürk TV'de anlattı. 26. Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ ise harekatı Hürriyet gazetesine değerlendirdi.

İLKER BAŞBUĞ: "TSK BU TEHDİDİ ORTADAN KALDIRIR"

26. Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Zeytin Dalı Harekatı'nı Hürriyet gazetesine değerlendirdi.

Bağbuğ, Suriye ordusunun İdlib'e girmeye başlamasından itibaren Afrin'e harekatın hem gerekli hem zorunlu göründüğüne dikkat çekti. Başbuğ, operasyonu Fırat Kalkanı ile karşılaştırdı, "Çok daha zor" dedi.

Başbuğ'un değerlendirmeleri:

Afrin'e coğrafi olarak baktığınızda dağlık, Kürt Dağları var. PKK'nın yıllardır üs olarak kullandığı bölge. Afrin'e operasyon zor bir harekat. Fırat Kalkanı ile karşılaştırırsak, çok daha zor. Coğrafya zor, ikincisi Afrin'de YPG ile ilk defa direkt çatışmaya giriyorsunuz. Belirli bir eğitim almış, zırhlı araçları, silahları var. Tanksavar düze sistemleri var. El bombaları, roketleri, 120 metrelik havanları var. İnsansız hava araçlarını kullanıyor. Yani PKK’dan daha eğitimli, daha teçhiz edilmiş bir askeri yapılanmayla karşı karşıyayız. Tabii ki TSK bu tehdidi ortadan kaldırır. Karadan da, havadan da… Bu harekâtın en önemli özelliği IŞİD’i yenen güce karşı bir harekât yapıyorsunuz. Avrupa’nın tepkisi olacaktır. Tabii Afrin’de olaylar olurken, Türkiye içinde ve sınır boylarında PKK’nın eylemlerine karşı da hazırlıklı olmamız gerekiyor.

Son sözümüz şu olur: Eski İngiltere Dışişleri Bakanı Palmerstone’un sözünü hatırlamak gerekir: “Ne dostluklar ne de düşmanlıklar sonsuza kadar sürer. Sonsuza kadar sürecek olan milli menfaatlerdir.”

"AKDENİZ'E KADAR UZANMASI İHTİMALİNİ KIRARSINIZ"

Afrin’de Kürt Dağları’ndan atlıyorsunuz, Amanos’lara geliyorsunuz. Afrin’i PKK’dan temizlerseniz bu tehdidi yerinde etkisiz hale getirirsiniz. Orada ellerindeki ağır silahların bir kısmını imha eder, bir kısmını ele geçirirseniz o da bir avantajdır. Önemli olan en azından kısa vadede, Kürt Koridorunun Akdeniz’e kadar uzanması ihtimalini kırarsınız. Bu manevi, psikolojik bir darbe olur. Afrin YPG ve PKK’dan temizlenirse belki Türkiye’ye göç edenlerin bir kısmını da rahatlıkla Afrin’e yerleştirme imkânınız olabilir.

KRİTİK AŞAMA MESKUN MAHAL

Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Habertürk TV'de Afrin harekatını değerlendirdi:

Türkiye'nin milli güvenliğini tehdit eden bir pozisyon almıştır terör örgütü. Sahayı boşaltması için Türkiye hem müttefikleri ile hem İran hatta Suriye ile diplomatik çabalarını sürdürdü. Aynı zamanda Rusya ile itifak ederek buradaki hava sahasını açtı bu çok önemliydi. Hava şemsiyesi olmaksızın kara kuvvetlerini buraya göndermek son derece riskli bir hareketti.

2 gün içinde 150 sortide 140 hedef hava kuvvetleri tarafından imha edildi. Alan daha büyük bir alan. Cerablus'tan daha zor bir yerde TSK, kara operasyonuna geçti. Askeri açıdan bakıldığında bu bir askeri harekat değil. Suriye'nin topraklarına, onların egemenliğine yönelik bir harekat değil.



PKK ve PYD'nin sadece Afrin değil, Fırat'ın doğusunda da konfederal bir devlet kurmak isteyen bir meydan okuması var. Kilis'e düşen füzeler var. Türkiye'nin burada yapmış olduğu meşru müdafaa hakkıdır.

"TSK, ADIM ADIM MESKUN MAHALDE MUHAREBEYE GİRECEK"

Burada silahlı kuvvetlerin çok iyi hazırlanmış bir kurmay planı var. Menfezlerde saklanmış, mayınlanmış zor bir araziye adım adım ilerleme var ancak tamamen yalnız değiller. ÖSO var, kara birlikleri var. Hem gece hem gündüz silahlı kuvvetler harekatı başarı ile yürütüyor. Adım adım bu harekat 30 kilometre derinliğine kadar emniyet şeritleri oluşturulduktan sonra esas mücadele olan meskun mahaldeki muharebeye girecek. Dikkatli, riskli ama bütün bunları başarabilecek deneyimli bir ordu var.

Burada gördüğümüz özel kuvvetlerimiz, komando birliklerimiz bu bölgeye girmişlerdir ve uçaklarla beraber koordineli çalışmakta. 5 yıldır buraya silah ve mühimmat yükleniyor. Bir de bunlara eğitim verilmiş.

Bu sahada görülmeyen çok önemli bir detay var. Sivillerin de kaçabilmesi için Türkiye bölgeyi (Afrin'in güneyi) boş bırakıyor.

"SOKAKLARDA TÜNELLER VAR, MAYINLAR VAR, TUZAKLAR VAR"

Fırat Kalkanı 7 ay sürdü yaklaşık. TSK bir haftadan kısa sürede burayı temizleyebilir. Başka ordular farklı davranır. Sivildir, askerdir gözetmeksizin bombardıman yapıyor. Bize ateş eden füze rampalarını TSK tespit etti, bunlar etkisiz hale getiriliyor. Fakat, sokaklarda, tüneller var, mayınlar var, bubi tuzakları var. Bunu yaparken de bölge halkının korunması meselesi var. Tünel kazmayı PKK bilmiyordu, DEAŞ'tan Kobani'de öğrendi. Riskli bir operasyon. Şehitlerimiz de olabilir buna hazırlıklı Türk ordusu ama biz harekata girmediğimizde terör örgütü Akdeniz'e çıkarma planı ile karşı karşıyayız.





Zeytin Dalı'ndan son kareler





























































































































































































































































































































Zeytin Dalı'ndan son kareler

AKILLI BOMBALAR NASIL VURUYOR?

Güvenlik uzmanı Mete Yarar, akıllı bombaların Afrin'deki terör hedeflerini nasıl vurduğunu Habertürk TV'de anlattı:

Burası tünel ağzı olan bir yapı. Yukarıdan atacağınzı bir mühimmat içeri girdiğinde sadece tünelin girişini vuruyor. Ama güdümlünün özelliği, bunun üzerinde birkaç sistem var. Arazinin yükselmesi ve inişine göre ayarlayabiliyorsunuz, nereden içeriye sokmak istiyorsanız ayarlayabiliyorsunuz. Hedefe arazi şartlarını kendisi ayarlayarak ilerliyor. Uçuş sisteminden anlıyorsunuz. İçine girip içinde ilerlemesini istediler. Derinlikli bir alan. Tünel 1 kilometreyi geçen bir aralığı var.

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