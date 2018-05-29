Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde Büyük Fetih özel Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ''İstanbul'un fethi bizim için ne kadar sevindirici ise birileri için de o kadar üzüntü vericidir. 15 Temmuz gecesi, tankları alkışlayanları unutmadık. Bayrağımızı görmeye tahammül edemeyenleri, pasaportundan utananları unutmadık. Türkiye'de terörle mücadeleden ekonomik şantaja kadar saldıranlar İstanbul'un fethini hala hazmedemeyenlerdir. İstanbul'un fethi bizim için ne kadar sevindirici, ne kadar iftihar verici bir hadiseyse birileri için de o derece bir büyük felaket günüdür. Biz bu şehrin sokaklarına 'Zulüm 1453'te başladı' diye yazanları unutmadık.'' şeklinde konuştu.

''İSTANBUL TÜRKİYE'NİN KALBİDİR''

Erdoğan ''Türkiye'yi şahlandıracağız. Bunun için vakit Türkiye vakti diyoruz. İstanbul bize ecdadın en kıymetli emanetidir. Kalp durursa diğer organlar da görevlerini yerine getiremez. İstanbul Türkiye'nin kalbidir. İstanbul'un üzerine adeta titrememiz gerekiyor. Bu gördüğünüz bölge eskiden Sütlüce mezbahanesiydi. Belediye başkanlığımda mezbahaneyi bir kültür merkezine dönüştürelim dedik. Haliç kokuyordu. Haliç adeta kara parçası haline gelmişti. Önceden Haliç'i temizleyelim, burayı da kongre merkezi yapalım dedik. Taş ocağı vardı, buradan çıkan o çamuru oraya taşımamız lazım dedik. 9 kilometre buradan Alibeyköy'e o taş ocağı. Çamuru oraya pompaladık ve taş ocağını doldurduk. Dolduruyoruz ama su tekrar kirli buraya dönüyor. Viaport buradan oraya aktarılan çamurla dolan yerdir, çevreci biziz'' dedi.

''HALİÇ'İ KURTARDIK''

Cumhurbaşkanı sözlerine ''Halicimizi kurtardık, artık burada balık avlanıyor. Veysel hoca da havaya girecek, boğazdan buraya bağlantıyı kurduk, suyu aktardık, Haliç'i de tertemiz hale getirdik. Kadir Bey'in döneminde de burası bitti. Şimdi burada bu törenlerimizi yapıyoruz. Devraldığımzı İstanbul ile bugün ki istanbul arasında dağlar kadar fark var. Laf ile aşk olmaz. Aşk ile koşan da yorulmaz. Sokaklar çöp dağlarıydı, musluklardan su akmıyordu.'' şeklinde devam etti.

Atatürk Havalimanı'nın Central Park'ın üç katı Hyde Park'ın sekiz dokuz katı olduğunu belirten Erdoğan, kaynak çeşitlendirmesine değindi. ''Para yok'' diyenlerin, kaynaktan anlamadığını belirten Erdoğan 24 Haziran'dan sonra kendilerine ders verebileceğini söyledi.

''SİZ NEYE KARŞI OLMADINIZ Kİ''

Erdoğan ''Olmaz diyorlardı oldu, İstanbul'un o günden bu güne su sıkıntısı yok. Bu iş aşk işidir. Şuna karşıyım buna karşıyım; siz hayat boyu neye karşı olmadınız ki. Bir söylemi var Sabiha Gökçen'e karşı. Neden karşı? Sabiha Gökçen bizden önce yapıldı, doğru oraya biz geldiğmizde uçak inmiyordu. Biz geldikten sonra uçak inmeye başladığı gibi yetmez hale geldi. Eyyy Kılıçdaroğlu, bu iş öyle durup duruken olmuyor. İş bilenin kılıç kuşananın. Sabiha Gökçen de yetmedi, Atatürk Havalimanı da yetmedi. Şimdi 3. havalimanını yapıyoruz. Şu anda Atatürk Havalimanı'nın olduğu yeri de Osmanlı'da olduğu gibi millet caddesi haline getiriyoruz.'' dedi.

''BUNLAR 3. HAVALİMANI'NI DA YAPTIRMAZDI''

Erdoğan ''Ben dokundurtmam diyor. Buna sorarsan bunlar 3. havalimanını da yaptırmazdı. Anlamazsın ki kaynak çeşitlendirmesi nedir anlamazsın. Bizim yaptığımız büyük dev yatırımların hepsi böyle. Tavsiyede bulunayım seçimden sonra sana özel bunun ücretsiz dersini verebiliriz. Arada bir Yalova'ya gidiyorsundur. Osmangazi Köprüsü'nü kullanıyorsundur. Bunlar rahat yolculuk yap diye. Bunlar bizim paramızla yapılmadı. Ortaklaşa yapıldı belli bir süre kullanıp Türkiye Cumhuriyeti'ne bırakacaklar. Bizim icraatlarımızın ulaştığı yere bunların hayalleri bile ulaşamaz'' ifadelerini kullandı.

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