Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeki (YTÜ) yapılanmasına ilişkin, açığa alınan veya ihraç edilen, aralarında profesörlerin de bulunduğu 12'si tutuklu 22 sanığın yargılandığı davada, 21 sanık ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 9'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık ve avukatlarının son savunmalarının ardından kararını açıkladı.

TUTUKSUZ SANIK AYDOĞDU'NUN DOSYASI AYRILDI

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklardan Selahattin Aydoğdu hakkındaki dosyanın ayrılmasına karar verdi.

Heyet, sanıklar Abdullah Bal, Fatih (Fetullah) Karabiber, İbrahim Özbek, Muhammed Çinkaya, Mustafa Dağcan Şentürk, Osman Gürbüz, Serdal Şahin, Tamer Coşkun, Yusuf Duran, Mustafa Başıbüyük, Ergün Yaşar, İbrahim Eren, İbrahim Şener, Kürşat Hakan Oral, Muzaffer Aydın, Recep Uysal, Süleyman Hakan Sevilgen, Şaban Çetin, Harun Akif Kabuk, Mehmet Rıfat Kamber ve Bünyamin Yağcıtekin'in ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 9'ar yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Heyet, tutuklu 12 sanığın bu hallerinin devamına karar verdi.

Hükmün açıklanmasının ardından sanık yakınları, karara tepki gösterdi.

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