Şırnak’ın Bestler Dereler Soru Tepe mevkisinde devam eden operasyon sırasında, teröristler tarafından daha önce yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 1 asker yaralandı. Yaralı asker için bölgeye istenilen helikopter ile 23. Piyade Tümen Komutanlığı'na, ardından ambulans ile Şırnak devlet hastanesine kaldırılan asker, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Konu ile ilgili Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, “23 Nisan 2018 tarihinde icrasına başlanılan Şehit J.Uzm.Çvş.Ufuk FESLİ operasyonunda, İlimiz Merkez İlçe Soru Tepe mevkiinde, 24 Nisan 2018 günü sabah saatlerinde (1) Jandarma personelimiz önceden tuzaklanmış EYP’nin patlaması sonucu yaralanmış Şırnak Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehit olan Personelimize Allah’tan rahmet, ailesine sabır diliyoruz. Operasyonlara kararlılıkla devam edilmektedir” denildi.

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