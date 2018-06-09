Terör örgütü DEAŞ, 2016 yılının aralık ayında 2 Türk askerinin yakılarak şehit edilmesine ait olduğu öne sürülen bir video ile fotoğraflar yayınladı. Görüntüdeki askerlerden biri Türkçe, adının Sefter Taş olduğunu söylüyordu. Youtube’da erişime sunulduğu gün kaldırılan videoda DEAŞ’lı terörist Talha al-Turki in Hajin, Türkiye’ye tehditler savurmuş ve cani saldırılarını sürdüreceğini açıklamıştı. Gazete Habertürk'ün Syrian Live Map isimli internet sitesine dayandırdığı haberde, Talha al-Turki in Hajin’in, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) tarafından öldürüldüğü iddia edildi.

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