Fenerbahçe'den TFF'ye 'pazartesi' başvurusu

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Bunlar arasında pazartesi olarak ilan edilecek lig maçlarına çıkmamak, yine de pazartesi günleri oynamak zorunda bırakılmaları halinde ise maddi kaybın karşılanması adına her maç için ayrı ayrı olarak federasyon aleyhine dava açmak gibi seçenekler bulunuyor.