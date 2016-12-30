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FUTBOL

Fenerbahçe'den TFF'ye 'pazartesi' başvurusu

30 Aralık 2016 Cuma, 09:46:56

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    HABERTÜRK SPOR ÖZEL HABER | MERİÇ MÜLDÜR

    Fenerbahçe, Futbol Federasyonu’na yazılı başvuruda bulundu ve ligin ilk yarısındaki maç planlamasından duyulan rahatsızlığı dile getirdi.

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    Başvuruda, eşit şartlar altında mücadele ortamı yaratılmadığı, adil standart bir uygulama sağlanmadığı, pazartesi günleri oynanan lig maçlarının futbol ekonomisine olan olumsuz etkisinin sadece Fenerbahçe açısından gözardı edildiği vurgulandı. 

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    Sarı-Lacivertli takımın tam 5 kez pazartesi günleri maç oynamak zorunda bırakıldığı, bu nedenle de kulübün ciddi anlamda ekonomik kayba uğratıldığı belirtildi.

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YORUMLAR 4
  • Misafir 9 saat önce
    UEFA da oynuyorsan Pazartesi oynaman normal Perşembe Pazar oynasan da bu sefer 2 gün dinlendik vs vs diyeceksiniz.
  • Misafir 10 saat önce
    ona da beşiktaşın sesi çıksaydı hakkını savunacaksın kardeşim
  • Misafir 10 saat önce
    Fenerbahçeyle bjk birmi ???
  • Misafir 12 saat önce
    geçen yıl beşiktaş pazartesi oynarken sesiniz çıkmıyordu..
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