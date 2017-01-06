Galatasaray, Ontivero ve Jem Paul Karacan'ı gönderdi!

Galatasaray, Arjantinli futbolcu Lucas Elias Ontivero ile olan sözleşmenin, karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüp, Arjantinli futbolcuya 925 bin avro sabit transfer ücreti yerine 550 bin Euro fesih tazminatı ödeyecek.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, Kamuyu Aydınlatma Platformunda yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Lucas Elias Ontivero ile sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir. Buna göre 2017-2018 futbol sezonu sonuna kadar sözleşmesi gereği alacağı toplam 925 bin Euro tutarındaki sabit transfer ücreti yerine futbolcuya 550 bin Euro fesih tazminatı ödenecektir" denildi.

2013-2014 sezonunun devre arasında kadroya dahil edilen Ontivero, Galatasaray'da fazla forma şansı bulamadı. Sarı-kırmızılı ekipte sadece ilk sezonunda 3 lig ve 2 Türkiye Kupası maçında oynayabilen Arjantinli futbolcu, 2014-2015 sezonunu Gaziantepspor'da kiralık olarak geçirdi. Lucas Elias Ontivero, daha sonra Macaristan'ın Honved, Slovenya'nın Olimpija ve Kanada'nın Montreal Impact ekiplerine kiralanmıştı.

JEM PAUL DE GİTTİ

Galatasaray, orta saha oyuncusu Jem Paul Karacan ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

Galatasaray Sportif AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen yazıda, "Profesyonel futbolcumuz Jem Paul Karacan ile sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir. Buna göre, 2017 – 2018 futbol sezonu sonuna kadar sözleşmesi gereği alacağı toplam 900 bin Euro tutarında sabit transfer ücreti yerine futbolcuya 240 bin Euro fesih tazminatı ödenecektir" ifadesi kullanıldı.