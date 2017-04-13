Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları

Real Madrid ise Navas, Carvajal, Ramos, Nacho, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, Bale, Benzema, Ronaldo 11'iyle sahadaki yerini aldı.
4
4|32
Karşılaşmada ilk gol Bayern Münih'ten geldi. 25. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşuna iyi yükselen Vidal, topu kafayla ağlara göndererek Alman devini 1-0 öne geçirdi.
5
5|32
45+1'de gelişen Bayern Münih atağında hakem Nicola Rizzoli, Carvajal'ın ceza sahası içinde topa elle dokunduğu gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Real Madridli futbolcular bu pozisyon sonrası uzun süre hakeme itiraz etti.
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6
6|32
Arturo Vidal, penaltı vuruşunda topu kale direğinin üzerinden dışarı gönderdi.
7
7|32
Mücadelenin ilk yarısı 1-0 Bayern Münih'in üstünlüğüyle sonuçlandı.
8
8|32
Maçta ikinci yarı golle başladı. 47. dakikada sağ kanattan gelen ortaya bekletmeden vuran Cristiano Ronaldo topu sol köşeden ağlara yolladı. Real Madrid bu golle maçta beraberliği yakaladı.
9
9|32
56. dakikada yine Real Madrid etkili geldi. Modric'in sağ kanattan yaptığı ortaya Gareth Bale kafayı vurdu, ancak Manuel Neuer son anda topu kornere çeldi.
10
10|32
Bayern Münih'te Javi Martinez, 61. dakikada Cristiano Ronaldo'ya yaptığı faul sonrası 2. sarı kartı görerek oyun dışında kaldı.
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11|32
77. dakikada Asensio'nun soldan yaptığı ortaya altıpas üzerinde vuran Cristiano Ronaldo, takımının ve kendisinin ikinci golünü attı. Real Madrid bu golle, deplasmanda 2-1 öne geçti. Portekizli yıldız böylelikle, Avrupa kupaları tarihinde 100 gol atmayı başaran ilk futbolcu oldu.
12
12|32
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca, Real Madrid Allianz Arena'dan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
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13|32
ATLETİCO MADRİD - LEİCESTER CİTY Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Atletico Madrid ile Leicester City, Vicente Calderon'da karşılaştı.
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14|32
Atletico Madrid mücadeleye Oblak, Juanfran, Godin, Savic, Filipe, Gabi, Koke, Saul, Carrasco, Griezmann, Torres 11'iyle başladı.
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15|32
Leicester City ise Schmeichel, Simpson, Huth, Benalouane, Fuchs, Drinkwater, Ndidi, Mahrez, Okazaki, Albrighton, Vardy 11'iyle sahaya çıktı.
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16|32
Maçın 28. dakikasında Atletico Madrid, Griezmann'la kendi yarı sahasından çabuk çıktı. Fransız futbolcu, ceza sahasının sol çizgisi üzerinde yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Jonas Eriksson bu pozisyon sonrası penaltı noktasını gösterdi.
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17|32
Penaltı için topun başına geçen Antoine Griezmann topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.
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18|32
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılan Atletico Madrid, rövanş maçı öncesi büyük avantaj yakaladı.
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19|32
BORUSSIA DORTMUND - MONACO UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Borussia Dortmund ile Monaco, Signal Iduna Park'ta karşılaştı.