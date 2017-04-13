Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları

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77. dakikada Asensio'nun soldan yaptığı ortaya altıpas üzerinde vuran Cristiano Ronaldo, takımının ve kendisinin ikinci golünü attı. Real Madrid bu golle, deplasmanda 2-1 öne geçti. Portekizli yıldız böylelikle, Avrupa kupaları tarihinde 100 gol atmayı başaran ilk futbolcu oldu.