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Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları

12 Nisan 2017 Çarşamba, 23:47:38

  • 1 Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları
    1 | 32

    BAYERN MÜNİH - REAL MADRİD
    Bayern Münih Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında, Allianz Arena'da Real Madrid'i ağırladı.

  • 2 Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları
    2 | 32

    Bayern Münih, Neuer, Lahm, Martinez, Boateng, Alaba, Alonso, Vidal,  Robben, Thiago, Ribery, Müller 11'iyle sahaya çıktı. 

  • 3 Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları
    3 | 32

    Real Madrid ise Navas, Carvajal, Ramos, Nacho, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, Bale, Benzema, Ronaldo 11'iyle sahadaki yerini aldı.

  • 4 Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları
    4 | 32

    Karşılaşmada ilk gol Bayern Münih'ten geldi. 25. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşuna iyi yükselen Vidal, topu kafayla ağlara göndererek Alman devini 1-0 öne geçirdi.

  • 5 Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları
    5 | 32

    45+1'de gelişen Bayern Münih atağında hakem Nicola Rizzoli, Carvajal'ın ceza sahası içinde topa elle dokunduğu gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Real Madridli futbolcular bu pozisyon sonrası uzun süre hakeme itiraz etti.

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