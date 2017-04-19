Manuel Neuer'in sol ayağı kırıldı!

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Bayern Münih'in kalecisi Manuel Neuer'in sol ayağında kırık tespit edildi

19 Nisan 2017 Çarşamba, 11:01:22 Güncelleme: 11:04:01

Bayern Münih'in internet sitesinden yapılan açıklamada, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finali rövanşında Real Madrid'in 4-2 kazanarak yarı finale kaldığı maç sırasında Bayern Münihli Neuer'in sakatlandığı bildirildi.

Açıklamada, uzatmalarda Cristiano Ronaldo'nun üçüncü golü sırasında sakatlanan Neuer'ın maç sonrasında yapılan ilk kontrollerinde sol ayağında kırık tespit edildiği belirtildi.

Alman milli kalecinin Münih'e dönmesinin ardından detaylı kontrollerden geçeceği ve uygun tedavi sürecinin bu aşamadan sonra belirleneceği de ifade edildi.

Alman basınında yer alan haberlerde ise, 31 yaşındaki Neuer'in büyük ihtimalle sezonu kapattığı kaydedildi.

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