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Mehmet Demirkol'dan Beşiktaş - Lyon maçı değerlendirmesi

21 Nisan 2017 Cuma, 02:37:26

  • 1 Mehmet Demirkol'dan Beşiktaş - Lyon maçı değerlendirmesi
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    NTV Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Beşiktaş - Lyon mücadelesini yorumladı. İşte o açıklamalar:

  • 2 Mehmet Demirkol'dan Beşiktaş - Lyon maçı değerlendirmesi
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    "Mitrovic'e penaltılarda nasıl sıra geldi? Neden sıra geldi? Fabri bile daha iyi tercih olabilirdi." 

  • 3 Mehmet Demirkol'dan Beşiktaş - Lyon maçı değerlendirmesi
    3 | 9

    "Fabri bile penaltı atsaydı ama Mitrovic keşke penaltı atmasaydı, çünkü maç içerisinde de çok kötüydü, keşke ona penaltı attırmasaydık. Penaltıyı daha atmadan önce kaçırmıştı. Mitrovic ve Tosic güce dayalı değil teknik vurmalıydı."

  • 4 Mehmet Demirkol'dan Beşiktaş - Lyon maçı değerlendirmesi
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    "UEFA'nın başında elenirsin sorun değil ama buraya kadar gelmişken elenmek çok üzücü, keşke sonuna kadar gidebilseydik."

  • 5 Mehmet Demirkol'dan Beşiktaş - Lyon maçı değerlendirmesi
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    "Bu tip bir maçta Oğuzhan Özyakup'un ekstra oynaması gerekiyordu ama performansı tam tersi aşağılara düşüyor. Bugün çok fazla hakemle uğraştı, bu eski tip kaptanlık bunlara gerek yok. "

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